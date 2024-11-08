富途陸秉鈞：美國大選落幕　應如何部署投資？

美國大選於香港周三(11月6號)算是塵埃落定，特朗普將會成為美國未來四年新一位白宮主人。說「將會」，是因為特朗普嚴格來說並未正式當選。根據制度，各州的選民代表，選舉人團，在12月17日才會正式投票選出總統。到2025年1月6日由國會正式宣布結果，1月20日總統當選人宣誓就職。特朗普仍未上任，未來四年美國施政將會走哪個方向，大家仍然在觀望。

但市場的反應卻大得多了，而且截然不同。周三當天，港股明顯下跌，恒指跌幅超過2%；A股則沒有太大變化，上證近乎平收；但美股卻以大升來表達走勢，道指上升1,500點，納指升近3%，標普也升至5,929點收盤，距離6,000點只差一步之遙。三大指數當晚齊再刷新歷史新高。到周四筆者執筆之時，港A股相繼收盤，兩者都以明顯上升作結，港股完全收復周三失地，收報20,953，再次準備挑戰21,000。上證升至3470收盤，也創下自10月8號以來的新高。一時之間，市場氣氛良好，特朗普當選之下，相關股份有甚麼值得關注和避開作投資部署呢？筆者認為，應分為三個類別。

第一個類別，就是特朗普直接持股的股份，例如近來大起大落的特朗普媒體(DJT.US)。這類公司理應最為受惠特朗普的當選，但由於這類公司基本面較差，股價炒起，更大原因在於概念上的炒作，對基本面的影響變化不大，筆者認為選舉結果落實後，反而在缺少了幻想空間的情況下，較難出現再次大幅炒作的機會(除非特朗普刻意偏私說一些利好自己公司的話)，下跌的壓力更大。若非「身手敏捷」，筆者建議避開為宜。

第二個類別，是受惠特朗普施政方針的股份。例如傳統經濟股，包括金融公司。這類公司跟前者不同，它們本身具備一定的良好基本面，特朗普的惠及政策，在共和黨在參、眾議院的加持下，的確能夠進一步提升相關股份盈利表現，為股份帶來中期上升動力。但需要留意的是，此類股份在近來、特別是投票結果公布後升幅明顯，造成短線有超買壓力。短期筆者認為回調風險存在，也不建議先行追入。

第三個類別，則是「另類資產」，例如特朗普公開支持的比特幣(BTC.CC)，或在他此前任期持續上升的黃金(GOLD/US)等金屬資產。此類資產本身具備良好的資金面，例如市場對前者的認受性愈來愈高，後者則受惠央行需求有增無減的趨勢(可參考筆者此前對黃金的分析)。此類資產雖然較難簡單判斷到政策受惠的因素，但正因為想像空間更多，在基本面支持下，筆者認為回報會較前兩者更為吸引。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)