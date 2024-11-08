姚浩然：港股短期悶局難破　中芯只宜炒上落

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，特朗普勝出美國大選後，環球金融市場出現變動，分析預料其經濟貿易政策，可能令美國通脹升溫，放慢聯儲局明年減息步伐。聯邦基金利率一旦降至3.75厘，聯儲局或會停止減息，與早前預期的目標區間3至3.25厘，減息空間明顯減少。由於其他國家(除了日本)仍會繼續減息，加上美國經濟表現不俗，資金重新流入美股市場，因此美元亦明顯轉強。總體而言，美股12月底前仍處於「蜜月期」，指數仍有機會再試高位，待1月特朗普正式登場後，美股才會趨向反覆。