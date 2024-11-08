姚浩然：港股短期悶局難破 中芯只宜炒上落
2024年11月08日 11:27
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美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，特朗普勝出美國大選後，環球金融市場出現變動，分析預料其經濟貿易政策，可能令美國通脹升溫，放慢聯儲局明年減息步伐。聯邦基金利率一旦降至3.75厘，聯儲局或會停止減息，與早前預期的目標區間3至3.25厘，減息空間明顯減少。由於其他國家(除了日本)仍會繼續減息，加上美國經濟表現不俗，資金重新流入美股市場，因此美元亦明顯轉強。總體而言，美股12月底前仍處於「蜜月期」，指數仍有機會再試高位，待1月特朗普正式登場後，美股才會趨向反覆。
市場憧憬內地會否加大力度救市，內地股市表現強勢。不過，姚認為港股未能跟足升勢，反映投資者現時入市信心不足。除非內地有進一步撐經濟政策落實，恒指才有望上破21,600點阻力，否則仍會維持在20,200至21,200點上落為主。他指悶市可留意強勢股，當中美團(03690)及小米集團(01810)可看好。
中芯國際(00981)第三季盈利按年增長58.3%。姚浩然認為其業績過關，加上市場憧憬內地繼續扶持半導體企業，股價周五(8日)顯著做好。他又指，即使特朗普重新入主白宮後，中美角力預期升溫，但料對晶片股影響不會太大。中芯仍以炒上落為主，可待回落至25至26元買入，上望目標32元，跌穿24.5元止蝕。
新股晶科電子(02551)香港公開發售超額認購5,676倍，周五首掛開報4.2元，較招股價3.61元高出16.3%。姚浩然認為其股價表現不俗，但近期不少新股首日炒高後回落，建議持有者應吼位食胡，若跌穿即市低位4.2元可考慮止賺。至於未有貨的投資者則不宜再追，可觀察未來走勢再作決定。