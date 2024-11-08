經絡：實際按息回落至3.625厘　對樓按市場具正面支持

美國聯儲局議息會議結束，宣布減息0.25厘，基準利率由4.75至5厘區間，下調至4.5至4.75厘區間，是次已是年內連續兩次減息，共已減息0.75厘。滙豐銀行同日跟隨宣布減息，現時最優惠利率(P)將由5.625厘下調0.25厘，至5.375厘，並於下周一(11日)生效。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為P-1.75%=3.875厘(P=5.625%)，現時滙豐銀行下調最優惠利率0.25厘，實際按息將下調至3.625厘(5.375%-1.75%)。供樓業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心增加，可帶動一、二手物業交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用，估計其他銀行亦會跟隨。

假設貸款額500萬港元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P-1.75%=3.875厘(P=5.625%)，每月供款為23,512元，入息要求為47,024元；當銀行下調最優惠利率0.25厘，實際按息將下調至3.625厘(5.375%-1.75%)，每月供款將減少709元或3%，至22,803元，入息要求將減少1,418元或3%，至45,606元，假設未來銀行再度下調最優惠利率，每月供款及入息要求亦將會繼續下降。

9月美國消費物價指數(CPI)連跌6個月至2.4%，接近聯儲局通脹回落至2%的目標，曹表示，即使美國候任總統的經濟政策或會影響聯儲局未來減息步伐，如通脹進展理想，預期聯儲局於12月仍大機會進一步減息0.25厘。香港方面，今日一個月HIBOR報4.11厘，曹指現時美息再次下跌，如美國下月再度減息0.25厘，料HIBOR將跟隨美息反覆回落至3厘半或以下水平，本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐。

對於減息周期展開，曹德明對有意置業人士作出以下建議。選用H按：HIBOR於減息周期下跌幅度比最優惠利率更多，建議買家選用H按計劃，當HIBOR跌穿鎖息位，便可即時慳息，減輕供樓負擔。選用定按：3間大型銀行推出的定息按揭息率比市面一般按揭計劃低，想有更好更穩定的財務預算，定息按揭是一個值得考慮的選項。貨比三家：減息周期開始下，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，並會不定時調整其按揭業務策略，其按揭息率及優惠不一，建議買家貨比三家，選擇較多合適的銀行承造按揭。