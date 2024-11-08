中原陳永傑：港美同步減息提振　本季樓價可望回升

中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國上一輪減息，加上中央組合拳出台，以及香港施政報告放寬按揭措施，令10月份香港物業市場量升價穩，滙豐銀行剛宣布調低最優惠利率0.25厘，跟足美國減幅，再為市場帶來驚喜。相信今次港美同步減息，可為香港樓市再起新一輪提振作用。

10月份一手成交量近3,000宗，較9月份升約3倍。二手方面，由該行促成的二手成交宗數較9月升約85%，證明於減息加上有利樓市政策出台，成功令物業市場成交量激活。至於樓價，亦有止跌跡象，10月份中原城市領先指數CCL，錄三升一跌，上周指數對比美國減息前，只錄得0.2%的輕微跌幅。

他指，樓價升軌一向較成交量慢，樓價止跌緩升，將令樓市可更健康發展。美國總統大選塵埃落定，美國亦持續減息。市場憧憬中央政府將有扶助香港經濟措施出台。過去兩月，中央大力救市，內地樓市成交急升，對香港樓市亦帶來裨益。香港撤去所有樓市辣招，歡迎所有外來資金投資香港物業市場，加上今次港美同步減息的加持，將為香港樓市加添動力，料第四季香港樓價可止跌回升約3至5%。