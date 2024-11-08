中原按揭：港減息期料隨美國延續　明年按息可續降低

美國聯儲局下調聯邦基金利率0.25厘，是今年第二次減息，滙豐銀行亦下調最優惠利率(P)0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳預料，其他銀行將陸續跟隨，銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息減至3.625% (以市場H+1.3% 封頂P-1.75%(P：5.375%)計，P下降0.25%等於實際息率由3.875%減至3.625%。

王續指，最近拆息水平回升至高於9月份本港啟動減息時期，銀行決定加快再減P優於市場預期，反映銀行看好後市及未來息率回落走勢，減息後年內本港按息已累減0.5厘，市場按息由9月之4.125%減至3.875%再減至現為3.625%，平均按揭額450萬計每月供款已累積減少逾千元(減幅1,287元或5.9%)，供款負擔進一步減輕，加上最近樓市已在多個利好因素下轉勢向好，料可鞏固樓市信心。

她預期年內按息維持3.625%水平，美國新總統新策下料仍需持續減息調整高息水平及穩定經濟，料明年美國減息期延續，本港減息期亦跟隨延續，明年按息可進一步降低。