美聯布少明：第四季樓價料回升3%　全年跌幅半成內

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局公布最新議息結果，一如市場預期減息0.25厘，香港大型銀行相繼公布減息0.25厘，減幅已經連續兩次高出市場預期，並於短短兩個月間累計減息半厘，按揭利率將會由9月初4.125厘，減至最新3.625厘。

事實上，在美國加息周期內，香港先後5次加息，加幅為0.875厘，換句話說，連續兩次超預期減息後，減幅已達加幅的一半以上，相信可為樓市帶來積極正面的影響。

他又指，減息後的按揭利率已經較最新9月份差估署A類私宅租金回報率3.7%更低，即部分細單位物業已出現「供平過租」，勢吸用家「轉租為買」。減息再配合早前施政報告放寬非自住物業按揭成數上限，料吸引投資需求入市。在多重利好樓市因素支持下，預計第四季樓價有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。

交投方面，布氏預期，第四季成交量將超越原先預期，估計一手成交量有望升至5,500宗，按季急升逾1.3倍，並創自2019年第二季後的5年半新高，料第四季二手住宅成交量有望挑戰11,500宗，按季升約3成，創7季新高。