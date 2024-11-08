北京•御翠園原價加推　視乎銷情或提價

和記地產集團之董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(中)、總經理-公共關係及推廣李惠明(左)及總經理-市場楊穎新(右)。

長江實業集團旗下和記地產集團的豪宅項目北京•御翠園，早前於VIP優先認購日推出首批限量50個單位售罄後，公開發售日銷情亦持續高漲。發展商指，目前仍是原價加推，後續將視乎銷情陸續提價。

長江實業集團旗下和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京．御翠園的熱銷進一步為「金九銀十」之後的房地產市場再添一把火，為市場氣氛回暖，轉熱注入了新動能，稍後將視乎銷情或提價。

北京．御翠園位處東四環朝陽區，為北京CBD核心商務住宅區，毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，周邊生活配套齊備，休閒設施林立，包括姚家園公園、朝陽體育中心等。

該盤熱賣的高層觀景大宅，涵蓋建築面積約1,500及約1,990方呎的兩款三房戶型，售價由1,100萬元人民幣起。至於城市聯排府邸的建築面積約3,710方呎，售價由2,820萬元人民幣起。為回應熾熱銷情，項目將於雙11前的周末提前舉辦優惠活動，屆時將推出部分精選單位，買家可獲雙11專屬特別禮遇。