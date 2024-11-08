金管局：「理財通2.0」個人投資者數目飆近7成

香港金融管理局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，自今年1月發布「跨境理財通2.0」優化措施，啟動之後穩步發展，市場反應良好。截至今年9月底，個人投資者數目超過12萬人，與跨境理財通1.0相比，增幅接近7成。

在今年3月至9月的7個月期間(即「理財通2.0」實施後)，跨境匯劃總金額超過760億元人民幣，與跨境理財通1.0相比，有接近五倍的增幅。

他指，作為監管機構，在發展金融市場的同時，也非常重視投資者保障。或有部分人認為，香港以外的投資者並非香港居民，並不需要套用香港投資者的保障措施；但實為錯誤觀念。當局認為香港以外投資者對香港的銀行運作、金融環境和投資產品並不熟悉，更應提供針對性的保障措施。

例如在合資格理財產品方面，「理財通2.0」涵蓋更多類別及不同風險級別的投資產品，以更全面地滿足投資者多元化的投資需求。訊息披露方面，要求銀行向投資者提供充分的產品資料，讓投資者可作出有根據的投資決定。在夥伴銀行安排方面，對提供跨境理財通服務的銀行有恰當的規範和監管。投訴處理機制方面，按照「屬地管理原則」處理投訴或違規行為，到現在為止投訴數目很少。

他相信，該批投資者保障措施，能夠鞏固大灣區的投資者對跨境理財的信心。