人大增地方政府債務限額6萬億人幣　為近年最大力度化債

全國人大常委會第十二次會議周五(8日)審議通過近年來力度最大的化債舉措，增加地方政府債務限額6萬億元，用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。

議案提出，為便於操作、儘早發揮政策效用，新增債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。依此安排，2024年底地方政府專案債務限額將由29.52萬億元增加到35.52萬億元。

離岸人民幣兌美元日內跌近400點子，跌穿7.18，現報7.1851。

財政部部長藍佛安在人大會議新聞發布會上介紹，由2024年開始，將連續5年每年從新增地方政府專案債券安排8,000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。再加上是次全國人大常委會批准的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。同時也明確，2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元，仍以原合約償還。

藍佛安表示，政策協同發力後，2028年前，地方需要消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，化債壓力大減。他稱，是次置換，近三年密集安排8.4萬億元，顯著降低近幾年地方需消化的隱性債務規模，讓地方卸下包袱、輕裝上陣。同時，因為法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節省地方利息支出。估算五年累計可節省約6,000億元左右。