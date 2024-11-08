港交所：每周股票期權助投資者精準管理風險及機遇

他指出，隨着交易工具廣泛使用，社交媒體資訊流通，加上市場波幅增大，全球對短期期權的需求正在上升，加上每周期權具有高效、精確和靈活的三大優勢，每周期權的增長是全球金融市場的一大趨勢。該新產品涵蓋香港主要的大型股份，令市場產品更豐富多元，也令港交所成為亞洲首個提供同類型產品的市場。

他解釋，若投資者希望在市場上持有方向性倉位並取得最佳回報，通常會傾向將初始期權金支出降至最低。因為短期期權能讓相關資產大幅波動的時間較短，價格大幅變動的可能性較低，短期期權的期權金相比長期期權較低。此外，因短期期權的期權金較低，散戶更容易買賣，毋須花費大額資金已可執行交易策略。另外，短期期權讓投資者可更精確地管理其持倉。若期權的到期日是按周或按日計算，投資者可以更靈活地調整策略，以符合市場預期和風險承受能力，從而提升管理效率並降低風險。

事實上，香港首隻每周期權於2019年推出後，每周恒生指數期權（每周恒指期權）一直保持穩健增長，平均每日成交合約張數由2019年的3,380張增至2024年的15,969張，佔2024年初至今期權成交量約35%。