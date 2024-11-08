Sony上財季多賺69%　新機無未見利好　PS5銷量跌

日本巨企索尼集團(Sony Group)季度盈利勝預期，在截至9月底止的第二財季，該企總收入按年增長2.72%至2.9萬億日圓；營業盈利大升73.04%至4,550.8億日圓，顯著跑贏市場預估中值3,353.1億日圓；純利亦漲69.16%至3,384.9億日圓(約172.41億港元)，勝市場預期的2,467億日圓。不過，其遊戲主機PlayStation 5(PS5)上季銷量大減22%至約380萬部。

集團輕微上調全年度收入預測0.79%至12.7萬億日圓，但維持純利預測為1.3萬億日圓。周五東京股市漲1.21%。

其中，集團的成像和感測解決方案分部季度盈利924.1億日圓，按年升近一倍；娛樂、科技及服務分部盈利亦漲15.08%至701.5億日圓。至於盈利佔比最大的，要數包括PS5在內的遊戲及網絡服務，分部盈利飆1.83倍至1,388.4億日圓。公司解釋，主因期內非第一方遊戲軟件銷售增長所帶動，遊戲訂戶服務PlayStation Plus銷售亦見增加。然而由於期內索尼缺乏3A遊戲大作出場，令包括PS5出貨值的硬件及其他收入跌15.74%至3,143.95億日圓。

集團日前公布最新遊戲主機PlayStation 5 Pro經已開售，但據了解暫時未見如幾年前PS5面世時出現水貨炒賣情況，原因包括全球物流不似疫情期間受到阻礙，現時各地供貨正常。另外，正因為新主機未有獨佔遊戲發表，玩家根本不急於出機。分析員認為，索尼或要到明年下半年才會發布《俠盜獵車手VI》(GTA VI)遊戲，屆時才能幫助新主機有更顯著的銷售。