美孚新邨11月首7天錄8宗成交　三房呎售8247元

荔枝角美孚新邨11月首7天已錄約8宗二手買賣，有三房單位以720萬元成交，呎價約8,247元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張略欣表示，鰂魚涌康怡花園11月錄首宗買賣，單位為J座中層2室，實用面積882方呎，套三房間隔，望內園景，剛以1,180萬元成交，呎價約13,379元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園10座高層E室，實用面積約1,012方呎，套三房設計，望維港全煙花海景，4月叫價1,900萬元，放盤約半年，減價232萬元，成交價1,668萬元，呎價約16,482元。

●美聯黎泳傑稱，筲箕灣廣場麗怡苑中層D室，實用面積約449方呎，三房間隔，原業主叫價約545萬元，議價後獲外區用家以508萬元購入，呎價約11,314元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨11月至今短短7天已錄約8宗買賣，其中3期百老匯街88號低層B室，實用面積約873方呎，三房間隔，以720萬元成交，呎價約8,247元，原業主於2011年3月以588萬元購入，約13年帳面可獲利132萬元。

●中原任展雄稱，長沙灣喜盈中層B室，實用面積約666方呎，套三房及儲物房間隔，放盤超過1年，原先叫價920萬元，現以918萬元成交，呎價約13,784元，新買家為同區家庭客，原業主持貨快將10年，帳面獲利96.2萬元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣昇悅居6座中層H室，實用面積約698方呎，套三房間隔，以約1,150萬元放售約兩個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後以1,030萬元易手，呎價約14,756元，新買家為換樓客，睇樓兩次後承接。

●中原葉添水表示，長沙灣居屋幸俊苑A座高層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，未補價第二市場以420萬元售出，呎價約10,319元，原業主於2001年以101.8萬元買入，約23年帳面獲利318.2萬元。

●美聯梅世明稱，九龍站擎天半島5座低層A室，實用面積約620方呎，兩房間隔，望內園景，叫價1,800萬元，放盤約4年，近期獲內地買家洽詢，議價470萬元後，以1,330萬元承接單位作長線投資之用，低市價低約三成，呎價約21,452元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋景明苑B座高層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，早於去年4月於未補價第二市場叫價430萬元，最終累積減價104.5萬元，或約25%，獲綠表買家以325.5萬元購入，呎價約5,047元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山11月暫錄約24宗二手買賣，其中居屋富寶花園佔至少兩宗，包括6座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價360萬元沽出，呎價約8,353元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦泰苑F座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場以568萬元成交，呎價約8,738元，原業主於2000年12月以142萬元購入。

●中原胡耀祖指，馬鞍山雲海香海臺2座中層B室，實用面積約967方呎，套四房及工人套房間隔，叫價約1,800萬元，議價後以1,688萬元易手，呎價約17,456元，原業主於2020年以1964萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約276萬元，貶值約14%。

●中原劉俊杰稱，大圍及沙田11月暫錄約22宗二手買賣，柏傲莊I的3A座高層E室，實用面積約358方呎，一房間隔，叫價約750萬元，議價後以717.8萬元易手，呎價約20,050元，原業主持貨約4年帳面蝕讓約147.2萬元，貶值約17%。

●中原黎宗文指，大圍居屋雲疊花園6座中層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場以250元獲承接，呎價約5,841元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城12座低層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，放盤約7個月，原先叫價620萬元，最終減22萬元，減幅約3.5%，以598萬元成交，呎價約11,612元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺上水區11月暫錄約19宗成交，粉嶺碧湖花園3座高層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約428萬元，議價後以399.8萬元易手，呎價約9,995元，新買家為上車客。

●中原賴作智指，上水居屋彩蒲苑A座中層10室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約360萬元，終以351.8萬元易手，呎價約8,929元，新買家為同區租客。

●利嘉閣張啟源指，天水圍栢慧豪園2座低層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，約1個月前叫價468萬元放售，區內客為方便照顧父母，以433萬元購入，呎價約8,695元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊11月錄約8宗買賣，按月升約六成，樂湖居10座低層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，最初叫價530萬元，減價20萬元，以510萬元易手，呎價約8,019元。

●中原鍾宏遠稱，屯門大興花園2期8座低層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，叫價360萬元，議價後以346萬元易手，減價14萬元，呎價約7,740元，新買家為上車客，於外區租樓多時，睇好後市加快入市。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門掃管笏NAPA第5A座中層B室，實用面積約816方呎，套三房間隔，望園景，叫價750萬元，放盤約半年，投資客以約625萬元獲承接，減幅約16.7%，呎價約7,659元，原業主持貨逾7年帳面蝕260.5萬元，貶值約29%。

●利嘉閣梁均耀指，青衣翠怡花園5座高層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為外區客，計劃購入物業自住，上址原先叫價538萬元，放盤數日以525萬元貼市價售出，呎價約11,851元。

●中原林溢斌表示，東涌11月暫錄約11宗二手買賣，包括東堤灣畔7座高層F室，實用面積約592方呎，兩房間隔，今年初叫價750萬元，原業主擴大議價空間，累減120萬元，上車客以630萬元購入，呎價約10,642元，約9年帳面升值約5.9%。

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