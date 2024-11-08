南區洋房新盤逾3億元沽出 呎價較3年前挫3成
2024年11月08日 21:31
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樓價由早年的高位下挫，連傳統豪宅區的洋房做價亦見回落。南區有洋房以逾3億元售出，惟呎價較逾3年前明顯下跌約三成。
●南區大潭道45號逾3億元沽
南區大潭道45號錄得近3年來首宗一手成交，最新以3.03億元售出洋房6號，實用面積4,778方呎，呎價約63,416元。該洋房樓高3層另設地庫。屋內有升降機，地下的客飯廳外連草坪，附有游泳池，外連約841方呎花園，991方呎天台。項目提供7座洋房，由2019年至今共售出6座，早年成交呎價介乎89,634至99,335元，意味最新做價已回落約三成。
●佐敦高臨單日沽兩伙 三房售1,858萬
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(8日)連錄兩宗成交，共涉2,837.5萬元。包括A1座25樓A室，為實用面積707方呎的三房單位，成交價1,858.6萬元，呎價約26,289元。
●啟德DOUBLE COAST I兩房呎售約17,631元
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，今(8日)售出第3座19樓K室，為實用面積437方呎的兩房單位，成交價770.5萬元，呎價約17,631元。據悉，買家鍾情項目已屆現樓，可即買即住。
●牛頭角皓日三房967萬沽
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，今(8日)售出7樓F室，為實用面積593方呎的三房單位，成交價約967.4萬元，呎價約16,313元。據悉，買家購入作自住用途。
●西南九龍維港滙III頂層兩房呎售27,785元
信和置業(00083)、會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III銷情向好，周五(8日)售出頂層單位，為2座32樓E室，為實用面積525方呎，兩房間隔，成交價1,458.72萬元，呎價約27,785元。維港滙系列項目銷售量近1,300伙，迄今套現近226億元。
●啟德天瀧連續5日錄得招標成交
由恒地及會地等6大發展商合作發展的啟德天瀧，連續5日錄得標售成交，是日沽出2座18樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,303萬元，呎價約32,964元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽35伙，套現約13.6億元。
●馬頭角文曜加推12伙
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周五(8日)公布加推12伙，折實平均呎價約18,965元，較逾一年前首批高約2.6%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新一批單位全屬實用面積650方呎的兩房戶型，折實價由1,172.77萬元起。
●內地投資者斥750萬元購何文田站瑜一‧天海一房
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(8日)售出第1B座8樓C室，實用面積338方呎，屬一房間隔，成交價750.34萬元，呎價22,199元。市場消息指，買家為內地投資者，已於市場上物色具投資價值的物業多時，鍾情該盤位處港鐵何文田站上蓋。
●KOKO HILLS系列累售864伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(8日)以970.2萬元售出6座17樓A室，實用面積489方呎，兩房間隔，呎價約19,840元。整個KOKO HILLS系列項目至今售出864伙，套現逾83億元。
●沙田瓏珀山四房連車位售2,800萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周五(8日)售出兩伙，總成交金額共4,668.8萬元。包括Crown Tower的18樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房雙套間隔，連1個車位成交金價為2,800萬元，呎價約18,742元。另一伙售出單位為King Tower 2的19樓A室，實用面積1,061方呎，採三房一套連書房間隔，連同1個車位以1,868.8萬元售出，呎價約17,614元。該盤在5個多月累售約94伙。
●半山21 BORRETT ROAD第1期下周二推1伙招標
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(8日)上載最新銷售安排，將於下周二(12日)起加推1伙招標發售，為11樓2號，單位屬四房雙套間隔，實用面積2,154方呎，招標期截止至本月22日，期間每日上午9時招標及同日上午11時截標。
●啟德尚‧珒溋錄大額終止交易
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，低座A座地下，2樓及3樓C室，實用面積2,173方呎，屬四房連儲物室間隔，外連76方呎平台，65方呎花園及405方呎天台，原本在今年8月以9,500.8萬元售出，呎價約43,722元。不過，交易已列明於周四(7日)終止。