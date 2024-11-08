南區洋房新盤逾3億元沽出　呎價較3年前挫3成

樓價由早年的高位下挫，連傳統豪宅區的洋房做價亦見回落。南區有洋房以逾3億元售出，惟呎價較逾3年前明顯下跌約三成。

●南區大潭道45號逾3億元沽

南區大潭道45號錄得近3年來首宗一手成交，最新以3.03億元售出洋房6號，實用面積4,778方呎，呎價約63,416元。該洋房樓高3層另設地庫。屋內有升降機，地下的客飯廳外連草坪，附有游泳池，外連約841方呎花園，991方呎天台。項目提供7座洋房，由2019年至今共售出6座，早年成交呎價介乎89,634至99,335元，意味最新做價已回落約三成。

●佐敦高臨單日沽兩伙 三房售1,858萬

●啟德DOUBLE COAST I兩房呎售約17,631元

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，今(8日)售出第3座19樓K室，為實用面積437方呎的兩房單位，成交價770.5萬元，呎價約17,631元。據悉，買家鍾情項目已屆現樓，可即買即住。

●牛頭角皓日三房967萬沽

●西南九龍維港滙III頂層兩房呎售27,785元

●啟德天瀧連續5日錄得招標成交

由恒地及會地等6大發展商合作發展的啟德天瀧，連續5日錄得標售成交，是日沽出2座18樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,303萬元，呎價約32,964元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽35伙，套現約13.6億元。

●馬頭角文曜加推12伙

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周五(8日)公布加推12伙，折實平均呎價約18,965元，較逾一年前首批高約2.6%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新一批單位全屬實用面積650方呎的兩房戶型，折實價由1,172.77萬元起。

●內地投資者斥750萬元購何文田站瑜一‧天海一房

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(8日)售出第1B座8樓C室，實用面積338方呎，屬一房間隔，成交價750.34萬元，呎價22,199元。市場消息指，買家為內地投資者，已於市場上物色具投資價值的物業多時，鍾情該盤位處港鐵何文田站上蓋。

●KOKO HILLS系列累售864伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(8日)以970.2萬元售出6座17樓A室，實用面積489方呎，兩房間隔，呎價約19,840元。整個KOKO HILLS系列項目至今售出864伙，套現逾83億元。

●沙田瓏珀山四房連車位售2,800萬

●半山21 BORRETT ROAD第1期下周二推1伙招標

●啟德尚‧珒溋錄大額終止交易