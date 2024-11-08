中信金融資產擬斥300億人幣掃中行、光行 再添食中信
2024年11月08日 21:55
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舊稱「中國華融」的中信金融資產(02799)公布，擬聘請同系的中信証券(06030)、中信建投(06066)作為專業顧問，進一步推進投資配置的方案，包括在合計投資規模不超過503億元人民幣(下同)的範圍內，以112.66億元增持中信股份(00267)4.88%的股份、以不超過260億元增持中國銀行(03988)、不超過40億元增持光大銀行(06818)。
增持的中行和光行可以是A股或H股，中行的買入價將不會高於7.78元(或等值港元)，而光行則不會高於每股光大銀行股份7.84元(或等值港元)。這個基準按兩行在當前市場整體估值情況下，1倍市淨率釐定。
中信金融資產今次投資大計還有一個範疇，就是委託中信信託(作為受託人)、中信証券、中信建投(作為顧問)及中信銀行(00998)(作為託管人)，以不超過200億元設立單一資產服務信託開展投資，約定存續期限3年。
至於增持中信、中行、光行，則會在臨時股東大會上通過之日起12個月內實施，如未能在此期限內完成，屆時將視需要另行履行公司治理程序。