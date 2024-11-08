中信金融資產擬斥300億人幣掃中行、光行　再添食中信

增持的中行和光行可以是A股或H股，中行的買入價將不會高於7.78元(或等值港元)，而光行則不會高於每股光大銀行股份7.84元(或等值港元)。這個基準按兩行在當前市場整體估值情況下，1倍市淨率釐定。

至於增持中信、中行、光行，則會在臨時股東大會上通過之日起12個月內實施，如未能在此期限內完成，屆時將視需要另行履行公司治理程序。