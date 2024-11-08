美股早段靠穩　Expedia股價漲逾6%

美股3大指數周五早段靠穩，道指升20點，報43,750點；標指升8點，報5,981點；納指升14點，報19,283點。港股夜期報20,513點，跌75點，低水215點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局下月不減息的機率約為三成；再次減息0.25厘的機率為七成，主因是市場正提前消化特朗普重新入主白宮後的潛在關稅政策，認為未來一段時間通脹維持在相對高位，減息空間有限。

不過，聯儲局主席鮑威爾卻表明，選舉結果不影響當局的決策；又不會對於政府政策有任何猜想或假設，更不會清楚這些政策的施行時間、對經濟有何潛在影響。言下之意，該局只會看經濟數據決定利率走勢，決心不理會任何政局變化。

富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，鮑威爾也沒有明確指示減息路徑與指引，因此12月的利率會議將會是關鍵，若明年的財政政策引發再通脹風險，最終利率可能高於目前的市場預期，屆時若關稅再驅動通脹，不排除加息重回市場與聯儲局的討論選項。

企業消息方面，全球各地民眾對外出旅遊的熱情仍未冷卻，帶挈擁有Hotels.com、Trivago等品牌的旅遊服務預訂平台Expedia，截至今年9月底止第三季純利按年增長60.94%，至6.84億美元。另一網上預約住宿平台Airbnb上季則賺13.68億美元，按年下跌68.72%。Expedia和Airbnb周五開市早段升6.59%和跌8.8%。