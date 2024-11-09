東方日報B1：美減息¼厘12月或再降　港P意外跟削　供樓減磅

鮑威爾在議息會議後表明，不會對政府政策有任何猜想或假設。(中新社)

美國聯儲局於香港時間周五(8日)凌晨宣布減息0.25厘，聯邦基金利率的政策目標區間下降到介乎4.5至4.75厘，完全符合市場預期。聯儲局為了彰顯其政治上的獨立，拒絕評論一切有關美國大選及政治的相關消息。至於受聯繫匯率制度所限、欠缺貨幣政策主權的香港，則只有緊隨美國再次減息。除了金管局按既定機制下調貼現窗基本利率0.25厘，令人意外的是，以滙豐銀行為首的香港銀行亦宣布下調最優惠利率(P息)0.25厘，超出市場預期，減輕供樓負擔。展望未來，聯儲局表明未決定12月是否再次減息，使得未來利率走勢仍充滿變數。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局下月不減息的機率約為三成；再次減息0.25厘的機率為七成，主因是市場正提前消化特朗普重新入主白宮後的潛在關稅政策，認為未來一段時間通脹維持在相對高位，減息空間有限。

不過，聯儲局主席鮑威爾卻表明，選舉結果不影響當局的決策；又不會對政府政策有任何猜想或假設，更不會清楚這些政策的施行時間、對經濟有何潛在影響。言下之意，該局只會看經濟數據決定利率走勢，決心不理會任何政局變化。

鮑威爾的說法，明顯是為了強調聯儲局的獨立地位，惟實際上華府的施政方針必然會影響到經濟，並繼而傳導至貨幣政策，這種說法反而更顯出他的失職。回顧2019年7月時，當時中美貿易戰正處於最緊張的階段，本身正在推進加息周期的鮑威爾，才突然驚覺美國經濟開始出現頹勢，急忙地開始了一輪減息。隨着特朗普明年開始新一輪總統任期，如果聯儲局繼續自命清高而不肯與華府合作，那麼政府與中央銀行各自為政，貨幣政策必然會嚴重落後於情況，令經濟風險升溫。

富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，鮑威爾也沒有明確指示減息路徑與指引，因此12月的利率會議將會是關鍵，若明年的財政政策引發再通脹風險，最終利率可能高於目前的市場預期，屆時若關稅再驅動通脹，不排除加息重回市場與聯儲局的討論選項。

就股市而言，富達全球多元資產投資團隊認為，美國目前基本面仍然強勁，隨着大選的不確定性過去再加上減息，當前的環境應該會支持風險資產，因此給予股票「增持」投資評級；而對於信用債方面，由於息差已經收窄，維持「中性」投資評級；對於政府債，儘管經濟趨緩，但財政赤字可能擴大，維持「中性」投資評級。

美股3大指數周五早段靠穩，道指曾升168點，報43,897點；標指升14點，報5,987點；納指升30點，報19,301點。

至於香港方面，儘管以滙豐銀行為代表的大型銀行P息回落至5.375厘，但銀行同業拆息(HIBOR)仍處於相對高位。反映銀行短期資金成本的3個月港元拆息周五報4.28268厘，而P息與3個月拆息之間的息差收窄，亦有機會限制本地銀行的減息幅度。

渣打大中華及北亞區兼香港財資市場部聯席主管劉孟璣預計，與樓按相關的港元一個月拆息整體方向會跟隨聯儲局減息節奏，同時要視乎香港整體資金流動和活躍程度，相信拆息與聯邦基金利率約70點子的差距會在年底前維持。