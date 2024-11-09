廖嘉豪：紅色浪潮或推升美匯至107　料歐元下跌壓力最大

美國總統選舉塵埃落定，選後匯市走勢大致符合特朗普勝選情境預期，澳元兌美元大選後最低跌至0.6518左右，其後反彈至上周四最高0.6688。美元兌日續受制155水平，最高曾升至154.7左右後回落至153附近。執筆時，眾議院選舉仍未有定案，共和黨暫時以211席領先民主黨的199席，共和黨只需再取7席即達218席的過半數門檻，料共和黨掌控白宮及參眾兩院的紅色浪潮機會較高。

美匯指數在確認紅色浪潮下或可再升上試107左右，上周聯儲局減息或令美元指數在眾議院結果出爐前先行整固。鮑威爾記者會言論整體較鴿，反映最近強勁經濟數據並未改變聯儲局繼續將政策利率減至中性的計劃。

而聯儲局官員不希望勞動市場進一步走弱，意味局方需要減息直至勞動力市場企穩。市場減息預期在記者會後稍為升溫，美元亦在議息後跌約0.4%。美匯指數由2022年1月以來在聯儲局議息當日的變動中位數為跌0.5%，美元表現符合往績，投資者或可在美元整固階段策略性沽外幣買美元，捕捉整固後美元因紅色浪潮的潛在升幅。

料歐元或續跑輸主流貨幣，歐元兌美元在特朗普勝選當日跌近1.9%，跑輸主流貨幣。歐元區與美國雙邊貿易有明顯貿易順差，令歐元在G10貨幣中將受較大潛在關稅議題的負面影響。歐元兌美元上周四已由低位1.0690反彈至最高1.0825左右，或可在該水平重新沽出歐元，策略支持或為1.06至1.0630附近。若特朗普政策的相關溢價充分反映在歐元匯價上，歐元兌美元或再跌5%至接近過去10年低位的1.0350至1.0450區間。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪