內地10月CPI按年升0.3%　PPI跌2.9%

國家統計局公布，內地10月居民消費價格指數(CPI)按年升0.3%，按月跌0.3%。同期，生產物價指數(PPI)按年跌2.9%，按月跌0.1%。

數據顯示，10月份，食品菸酒類價格較去年同期上漲2%，影響CPI上漲約0.56個百分點。食品中，鮮菜價格上漲21.6%，影響CPI上漲約0.44個百分點；鮮果價格上漲4.7%，影響CPI上漲約0.1個百分點；畜肉類價格上漲2.8%，影響CPI上漲約0.08個百分點，其中豬肉價格上漲14.2%，影響CPI上漲約0.18個百分點；水產品價格上漲1.4%，影響CPI上漲約0.03個百分點；蛋類價格下降2.5%，影響CPI下降約0.02個百分點；糧食價格下降0.7%，影響CPI下降約0.01個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，10月份消費市場運作整體平穩，食品價格高位回落，加之汽油價格下行，CPI按月下降0.3%，按年上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略為回升，較去年同期上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。10月份，國際大宗商品價格整體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，PPI按月降幅明顯收窄，按年降幅微擴。未來隨着政策效果的持續顯現，價格可望進一步趨穩。