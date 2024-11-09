【致富智庫】高薪族也陷「月光」困境？如何無痛解困？

現今全球百物騰費，人工加幅追不上通脹升幅，「份糧唔夠使」而淪為「月光族」早已不是新鮮事。不過，有些收入高人一等的打工仔仍要加入月光族行列，他們有人身兼數職，收入高幾倍，不過每月都是入不敷支，儲蓄速度並無加快。

外地有30幾歲、年收入達7位數的夫婦，因為犯下理財錯誤，每月只剩下不足2,000元作應急錢，基本上零儲蓄。為甚麼這些人有能力賺錢，理財卻一塌糊塗？如何避免步上其後塵？

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●【例子1】高薪一族犯下三大錯誤

打工仔收入比以前大幅提高，搖身一變成為高薪一族後，為何好像感覺更難儲蓄？因為犯下三大錯誤。首先，如果身兼數職去賺更多錢，代價是時間變少，同時意味消閒娛樂的時間也減少，消費時難免會豪使，追求有質素的娛樂，為心靈作補償，包括買名牌、按摩、去高級餐廳吃飯等。大家或許聽同事說過，「做得咁辛苦，梗係食好啲」。

正所謂「有錢就身痕」，當收入比以前高出不少時，例如月入10萬元，對於之前不捨得買的物品，就會抱着「買吓都無妨」的心態，消費能力提高，更有可能愈買愈豪，開支增加。

此外，打工仔收入增多，使錢自然梳爽，對於價格不貴的消費不太顧忌，但當消費次數變多，整筆開支計起來還是「不惹少」，例如一頓日式放題盛惠300元，以前月入3萬元時，佔比1%，但月入10萬元，佔比僅0.3%，消費的心痛感覺不如以前大，消費頻率可能變高。

解決方法：

儲蓄為理財之母，收入提高後仍要做月光族，講來講去都是儲蓄不到位，只有維持儲蓄率才有辦法儲到錢，加快實現財務自由。如果打工仔以前的儲蓄率是60%，無論之後收入提高幾多，都必須把比率維持於60%以上。例如月入3萬元，須儲蓄1.8萬元；月入10萬元，則儲蓄6萬元。不過實行起來，打工仔必須要極度自律。

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●【例子2】外地年輕夫婦財務困局「災難」級

外地一對未夠40歲的夫婦年薪近28萬美元（約218.4萬港元），每月淨入息達14萬元，開支卻高達13.8萬元，每月只有1,700元可作緊急之用，儲蓄及投資更不用說，且二人有逾百萬元樓按、學貸及卡數債務，令人驚訝的是每月還款開支是零，專家只能以「災難」形容二人財務困局，必須作出改變。

解決方法：

兩夫婦欠下巨額卡數等債務，專家提醒，人們以為信用卡限額屬資產，實為錯誤觀念。Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick指，卡數不能取代儲蓄，儲蓄本質上是私己錢，除非能迅速清還卡數，否則會構成財務問題。家庭入息就算不多，但有一個健康的儲蓄帳戶對於財務安全而言至關重要，若遇上緊急情況，可避免深陷信用卡債務泥潭。

另外，不必要開支可免則免，二人每月有逾2,000美元（約1.56萬港元）的汽車開支，專家建議他們減少有關開支，將資金用在儲蓄及投資方面。

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●【例子3】30出頭月光族男子四招大翻身

月光族也有發奮圖強的時候，最後更成功翻身。台灣有30出頭、負債累累的月光族男子在15個月內就儲到約30個月人工，全憑四招自救。

這位大學畢業的KOL曾到日本做交換生，之後想趁年輕再闖日本，在當地工作假期（Working Holiday）體驗生活，可惜生活慘不忍睹，銀行存款為零，人工月月清，後來遇上新冠疫情，公司裁員，他決定回台，惟連隔離酒店開支都付不起。期間他發現同輩仕途如意，步步高升，痛定思痛後決心改善。

之後他找到一份工作，月薪只有3.3萬元新台幣（下同）（約8,400港元），但竟然在30歲儲到10萬元（約2.5萬港元），存款首次超過6位數。在短短15個月內，其存款金額已升至百萬元。

解決方法：

他全靠四招令財富反彈。第一招是斷捨離，戒掉愛揮霍的劣根性；立志儲蓄，剔除非必要開支；首三個月每日記帳，對花費最多的項目節省開支；每月存下4,000元生活費。有趣的是，在發現幾乎每日都有買飲品、咖啡後，決定買咖啡豆自行沖煮。

第二招是訂目標，他初回職場之時，把第一桶金目標定於10萬元，而非100萬元。以較小的目標開始，壓力較小，信心也較充足。在不同階段也有不同目標，初期10萬元、中期50萬元、後期100萬元。

第三招是勤開源，由於他返台的首份工作加薪速度慢，因此意識到必須開源。於是他實行白天上班，晚上做斜槓族（Slash）經營社交媒體，隨着追隨者增加，開始有商家找他合作，加上他出版著作，凡此種種，他終於在15個月內儲到100萬元。

最後一招就是要多讀書。以前不愛看書的他，讀大學後才真正看完一本書。他認為，只上網而不讀書，效果恐有限，目前網上資訊較零碎，如能閱讀不同類型的書籍，對個人很有幫助。他經營社交媒體時發現與需網友交流，因此就閱讀社交媒體營銷跟撰寫內容技巧的書籍，另外又接觸投資書籍。

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如何脫離月光族？學習如何應用進階招式

1. 善用「利疊利」複息效應

打工仔都想擁有自己的一桶金，但只靠儲蓄是追不上通脹速度。如果借助複息效應（Compound interest effect），就可以「錢搵錢」，讓投入的資金為你工作。

「利疊利」的複息效應，是把上一期的投資本金連同利息，存入下一期的新帳單，就如滾雪球般，本金生利息，利息加本金又繼續產生更多利息，大大提升儲蓄的價值。

如打工仔存入10,000元本金到銀行，年利率10%，每年複息1次，年底將賺取1,000元利息，連本帶利就有11,000元，如果全數繼續投資，第二年完結後，就會有12,100元。

2. 投資指數基金或ETF

發揮複息效應以滾存財富，投資是其中一個方法。比起單靠儲蓄，如果同時投資有道，絕對有助加快達到財務自由。雖然投資並非易事，有賺也有蝕，若完全不涉足，可能會錯過增值機會。

巴菲特曾多次強調，「我認為，對大多數人來說，最好的辦法就是擁有標指基金。」他甚至在遺囑明確規劃，將90%的個人財產投資於標指基金，彰顯他對這一項指數長期穩定回報的信任。標指就如美股大市溫度計，追蹤美國最具影響力的500家上市公司股票表現。

交易所買賣基金（ETF）也是另一可取之選，散戶可以分散投資至多間公司，一次過「買大市」，毋須只手持個別股票，且通常定期派息，有助分散投資及減低風險，投資組合變得多元化。其中，主題式ETF追蹤不同地域、不同行業的定制指數。透過在香港上市的主題式ETF，投資者可以緊貼全球趨勢，捕捉各種投資主題的獨特機會。