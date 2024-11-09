【塞錢入你袋】新居屋裕興苑、兆湖苑住戶要做開荒牛？

新一期居屋「居屋2024」涵蓋5個屋苑，今集的《塞錢入你袋》將會介紹當中的屯門兆湖苑和東涌裕興苑；究竟兩個屋苑生活配套完善未？居民要否要做開荒牛？

屯門兆湖苑在今期居屋中屬於規模最大的，一共提供2,768伙，實用面積297至480方呎，

以呎價計算，屋苑的平均呎價僅售5,980元，屬於今期居屋中最平。兆湖苑環境比較寧靜，但交通就相對隔涉，居民目前要靠巴士及附近的輕鐵站，先可接駁至港鐵站；不過港鐵正在興建屯門南延綫，目標於2030年竣工，日後兆湖苑的居民便可以步行至屯門南站。另外，兆湖苑的居民日常購物可到鄰近的新屯門商場。

至於東涌裕興苑則位於東涌東填海區，一共提共1344伙，實用面積介乎285至510方呎，當中1房單位較多，佔屋苑整體比例56%。屋苑位置較偏離東涌市中心、東涌站一帶，不過迎東路設有多個通往市區的巴士站，附近亦設單車徑，而港鐵亦正在附近興建東涌東站，預料2029年啟用。另外，日常購物居民則可以靠鄰近新近落成的迎東邨，邨內設有街市和餐廳等。

目前兩個屋苑有個共同點，就是要靠巴士等交通工具接駁至港鐵站，居民要到5至6年後才可以受惠鐵路延線的優勢，想知兩個屋苑更多資料？即刻睇片！