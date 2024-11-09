美聯：啟德及黃竹坑站成施政報告公布後吸金最多首兩區

10月16日施政報告發表，放寬按揭成數上限及容許投資移民購買豪宅等，利好樓市，交投向好。綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料及市場消息，10月16日至11月7日的23日，一手成交量錄1,834宗，而一手金額則達244.7億元，比起公布前的23日(9月23日至10月15日)的1,766宗及約178.9億元分別增加約3.9%及36.8%。金額升幅顯著，相信與施政報告容許投資移民購買豪宅有關。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，施政報告發表後短短23日，逾5,000萬元一手成交已錄60宗，比起前23日的41宗大升約46.3%。值得留意，雖然施政報告發表前後的一手成交量升幅輕微，但主要是施政報告發表前一手交投已受惠9月下旬減息周期啟動以及中央出招振經濟等帶動。事實上，今年首10個月平均每月接近1,400宗，而施政報告前的23日已錄逾1,760宗，可見交投已相當活躍。

若將施政報告發表後23日的一手成交金額按地區劃分，當中以啟德吸金最強，短短23日已錄約92.7億元的一手金額，當中天璽．天第1期佔最多；其次是黃竹坑，錄約38.3億元，主要來自BLUE COAST II，即以吸金最多的首2區計算，涉及金額高達131億元，佔同期全港的一手金額佔比超過5成。至於第三位及第四位分別是長沙灣區及何文田區，分別錄約19.4億元及約16.7億元。