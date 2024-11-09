陳鳳珠：中資車企爭相開拓海外市場

今年以來，內地推出多項政策支持汽車銷售，新能源汽車銷售在高基數下依然錄得增長，滲透率持續攀升，即使歐洲對內地出口電動車額外徵收關稅，或會影響內地品牌汽車出海的計劃或步伐，但正反映內地的汽車企業競爭力進一步提升，對外國品牌汽車企業構成威脅。

吉汽的新能源電動皮卡車品牌雷達在泰國曼谷舉行發布會，為內地首款純電皮卡車進入泰國，亦為泰國市場上首款純電皮卡車。其實，吉利雷達已成功開拓東南亞、中亞、東歐、中東及中南美洲等多個海外市場，反映其技術及品牌實力得到廣泛認可。

泰國成為比亞迪及吉汽積極部署的市場，主要因當地政府積極推動汽車電動化，而皮卡車為泰國市場最普及的車型之一，今年首9個月，皮卡車銷量佔泰國汽車總銷量三成。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)