陳鳳珠：中資車企爭相開拓海外市場
2024年11月09日 21:30
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（中新社圖片）
今年以來，內地推出多項政策支持汽車銷售，新能源汽車銷售在高基數下依然錄得增長，滲透率持續攀升，即使歐洲對內地出口電動車額外徵收關稅，或會影響內地品牌汽車出海的計劃或步伐，但正反映內地的汽車企業競爭力進一步提升，對外國品牌汽車企業構成威脅。
比亞迪股份(01211)第三季銷售額已超越特斯拉(Tesla)，以銷量計早已成為全球最大的電動車製造商，顯示比亞迪的品牌備受全球認可。今年10月，比亞迪的新能源車銷量按年增加66.5%至50.3萬輛，其中海外銷售共3.1萬輛，首10個月累計新能源車銷量按年增加36.5%至320.5萬輛。近日比亞迪旗下高端品牌騰勢D9將在泰國市場推出Premium版，為繼本港、柬埔寨和新加坡後第4個在亞太區布局的市場，反映比亞迪積極部署東南亞。
吉利汽車(00175)10月的汽車總銷量按年上升28%至22.7萬輛，極氪銷量為2.5萬輛，按年增加92%，再創新高。集團今年首10個月的汽車累計總銷量按年升32%至171.6萬輛，其中極氪累計銷量按年增長82%至16.8萬輛。
吉汽的新能源電動皮卡車品牌雷達在泰國曼谷舉行發布會，為內地首款純電皮卡車進入泰國，亦為泰國市場上首款純電皮卡車。其實，吉利雷達已成功開拓東南亞、中亞、東歐、中東及中南美洲等多個海外市場，反映其技術及品牌實力得到廣泛認可。
泰國成為比亞迪及吉汽積極部署的市場，主要因當地政府積極推動汽車電動化，而皮卡車為泰國市場最普及的車型之一，今年首9個月，皮卡車銷量佔泰國汽車總銷量三成。
至於3大「造車新勢力」的銷售亦錄得增長，並部署發展中東市場。理想汽車(02015)10月汽車銷售按年增27.3%至5.1萬輛，首10個月共交付39.3萬輛，歷史累計交付102.7萬輛，成為首家銷量突破百萬輛的新勢力品牌。
小鵬汽車(09868)的10月電動汽車交付按年增加20%至2.4萬輛，創下月度交付量新紀錄，今年首10個月共交付12.2萬輛，按年上升21%。小鵬已正式進入阿聯酋市場，並在杜拜舉行發布會，公司已將智能電動汽車引入多個中東及北非地區國家。蔚來(09866)10月交付按年增加30.5%至2.1萬輛，截至10月底，集團累計交付汽車數量為6.2萬輛。蔚來亦已建立在中東北非的團隊及阿聯酋團隊，並在擴大規模。
獨立股評人陳鳳珠
(筆者本人並沒有持有上述股票)