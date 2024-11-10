陳樂怡：恒指短期或難破21000點阻力
2024年11月10日 07:00
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美國總統大選勝負已分，打破事前民調顯示的勢均力敵局面，特朗普意外大獲全勝，共和黨取得國會控制權，為其執政掃除障礙。市場預計特朗普將會實行財政擴張政策，美國債務問題再惹起關注。另外，預計將落實對華加徵關稅以及美國國內減稅，料會重燃通脹，抑制減息空間，支撐美債息企於高位。
美國對華不友善的立場持續，甚至有機會加劇，市場憧憬內地將加快及加大力度出手穩經濟。若然人大常委會未見驚喜，恒指短期難破21,000點阻力水平。
個股推介中聯重科(01157)。集團第三季收入98.5億元人民幣，按年減少14%，純利為8.51億元人民幣，按年增長4%，符合預期。公司加快海外拓展，第三季海外收入為55.96億元人民幣，按年增長20.2%，延續高增長的勢頭。公司上半年海外毛利率達到32.1%，按年上升0.35個百分點，較國內毛利率高出7.5個百分點。國際化戰略將有利公司提升盈利結構。公司應收款項及銷售回收率改善，經營現金流淨增加，營運質素好轉。若然內地加推穩增長政策，將有利於公司與內房關連度較高的起重機、挖掘機業務。現價對應24財年預測市盈率10.9倍，低於過去五年平均水平，預測股息率5.9厘，估值不高。目標價6.4元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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