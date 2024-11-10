陳樂怡：恒指短期或難破21000點阻力

美國總統大選勝負已分，打破事前民調顯示的勢均力敵局面，特朗普意外大獲全勝，共和黨取得國會控制權，為其執政掃除障礙。市場預計特朗普將會實行財政擴張政策，美國債務問題再惹起關注。另外，預計將落實對華加徵關稅以及美國國內減稅，料會重燃通脹，抑制減息空間，支撐美債息企於高位。

美國對華不友善的立場持續，甚至有機會加劇，市場憧憬內地將加快及加大力度出手穩經濟。若然人大常委會未見驚喜，恒指短期難破21,000點阻力水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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