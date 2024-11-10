歷峰半年少賺近7成　亞太銷情曳　中港澳重挫

內地民眾消費意欲低迷繼續拖垮奢侈品市道！最新港人熟悉名牌——卡地亞和江詩丹頓的母企、瑞士奢侈品集團歷峰（Richemont）於截至今年9月底止的上半財年，純利按年大幅倒退69.64%至4.58億歐元（約38億港元），主因亞太地區銷情萎縮所致。

按固定匯率計，集團提及上半財年亞太區銷售額按年勁跌18%，至34.49億歐元，單是中國、香港和澳門合計跌幅已經高達27%，所以縱然南韓和馬來西亞等地銷情上升，均無助歷峰的亞太區業務表現，且連累亞太區市場佔歷峰整體收入比重，由去年同期的42%急跌至34%。

不過，與其他奢侈品一樣，日圓疲弱帶挈他們的日本收入增速打破歷史紀錄，於上半財年升幅有42%，按實質匯率計升幅也達32%，錄10.86億歐元。

整體而言，歷峰收入按年微跌至100.77億歐元，而去年同期為102.21億歐元；毛利率則跌一個百分點至67.2%；毛利跌3%至67.71億歐元。

至於對比高端奢侈品，走輕奢風的時裝品牌Ralph Lauren在今時今日的「消費降級」大環境下反而逆流而上。該企公布截至9月28日止的第二財季，全球同店銷售額按年增長10%。按固定匯率計，北美同店銷售額升幅有6%，歐洲和亞洲升勢更為強勁，分別錄15%和11%的增幅。

收入方面，該企上季錄17.26億美元，按年升5.69%；期內平均售價較去年同期上漲10%，帶動調整後毛利率擴大1.6個百分點至67%，另純利也微升0.68%，至1.47億美元。

此外，Ralph Lauren最新上調年度銷售預測，估計收入有望升3至4%，較早前預測的升2至3%為好，主因聖誕節日臨近，一批年輕消費者對他們的冷衫和襯衫需求依舊強勁，無被價格上漲嚇怕。