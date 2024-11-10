巴菲特指標越200%　美股嚴重高估　恐隨時閃崩...

今年美股持續牛氣沖天，三大指數屢創新高，但美股估值之高，令部分投資者感到擔憂。用來判斷美股估值是否過高或是過低的「巴菲特指標」（Buffett Indicator）最近攀升超過200%，該數字遠高於歷史平均水平，顯示股票相對於經濟狀況已被嚴重高估，股市可能遭受有崩盤危機。

「巴菲特指標」是將所有交易活躍的美國股票的總市值，除以最新季度國內生產總值(GDP)的估計值，以兩者之間的比率來判斷市場是否被高估或低估。目前這比例起過200%，估值如此高預示着未來的市場低迷，因為股價與經濟基本面之間的差距愈來愈大。

巴菲特過去曾就指標解釋指，該指標設定為100%是合理的，若在70%或80%時可能代表股票很便宜，買股票可能有利；但當接近200%時，投資者就不該「玩火」。巴菲特指標上次高位是在2000年網路泡沫破裂前，最近則在2020年大流行引發的經濟衰退之前發生。

外媒報道，三菱UFJ信託銀行首席策略師芳賀沼千里稱，考慮到全球化的影響，將巴菲特指標直接用於投資決策需要謹慎，從歷史來看，美國股票的高估現象也愈發明顯。