鄧建初：特朗普當選　中港股市有冇運行？

11月3日初哥在本專欄預測特朗普當選下任美國總統，果然一矢中的。幸運貼中，應歸功於初哥愛用捉棋思維及曾教過的「新聞判斷法」。

初哥年幼時在耳濡目染情況下，喜歡賭錢博弈遊戲，又因兒時大病引致右耳聾左耳聽覺不靈光，經常要從別人的說話前文後理中去猜測，從而愛上需要思考力强的中國象棋。讀書時期因在中秋晚會上贏了當屆冠軍蘇福蔭，於是夢想成為棋王。在十六歲那年終於全港公開賽入了十六強，青少年組入了八強，不過後來在擂台賽中大敗於七屆冠軍趙汝權，而且屢次在街邊捉殘局而未嘗一勝，心想離棋王級思路甚遠，難以登上棋王之路，遂放棄了再參賽念頭。然而，捉棋的思路對初哥日後判斷事物甚有幫助，加上喜歡讀中國歷史，對新聞判斷有一定程度掌握。聊天室有學生有興趣學「新聞判斷法」，初哥或會開班授徒。

特朗普再次登上總統寶座，最大贏家除了其本人及共和黨員外，大力傾財瞓身以助的Tesla創辦人馬斯克成為商界最大贏家。Tesla股價幾日內升幅可觀，馬斯克身家大漲，現已躍居全球首富地位，拋離股神巴菲特甚遠。看來應會入閣做其幕後智囊，且看如何屢發新招。

特朗普上次2017年出任總統後，為了兌現選舉承諾，更主要是為求連任鋪路，於是出手打壓中國，掀起貿易戰幔，推出大幅增加關稅的措施。中港經濟大受影響，連累港股也大跌，間中出現少許轉機，大市也曾出現大反彈。改朝換代至拜登政府，港股重複小彈急插的場面外，比特朗普在任時的表現更差。低點14597，較特朗普主政時期之21139有過之而無不及。

歷史雖然不斷重演，惟初哥信奉「每次演繹皆有不同」的哲理。普遍最容易犯的錯誤，就是喜歡用上次或最近的故事，去反射到今次的情景中。今次特朗普政府，加上了在中國設廠的馬斯克，又無競選連任的包袱，政策會否照搬競選時的一套，頓成疑問。明年中港股市，初哥仍睇高一線，每逢急跌時吸納，應有可觀回報。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)