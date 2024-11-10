【多相】其士等跑馬地曦蕓居長者公寓　投資15億月底試業

隨着香港人口老化加遽，銀髮市場迅速增長，其士集團與基督復臨安息日會港澳區共同發展的跑馬地曦蕓居，投資額10多億港元，為「醫社合一」的一站式服務的高端長者公寓，提供168個單位，將在11月26日試業。

該項目坐落於雲地利道17號B，物業樓高21層，另設兩層地庫，提供57個車位。曦蕓居管理行政總裁岑家雄表示，其士早於2011年在美國投資保健及安老照顧服務項目，至今在6個州有26個相關項目，而曦蕓居為本港第5個同類項目，採用持續照顧退休的概念。地皮由上述教會擁有，原址為三育中學，集團負責投資及營運項目，投資額共約15億元，當中包括項目非安老院部分的補地價金額約7,000萬元。

項目提供的住宅單位供不同類型需要，間隔一房至兩房；其中，12至22樓有68伙，屬獨立自住型；5至8樓為生活協助型，提供68個單位，而2至3樓有32伙，為認知照顧型。

入住人士需加入會籍，並透過可轉讓債券形式認購單位，他透露，價值由約700萬至約1,800萬港元，其中頂層戶約2,000萬元。另外，該項目以月費形式提供所需服務，每月由約5萬至約12萬元。

院舍內有醫生、護士、營養師及社工等，並提供多項設施，包括天台花園、各式庭園及休憩空間。室內設施亦包括康復中心、私人宴會廳、室內恆溫游泳池等。