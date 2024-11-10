外資上季進一步撤華　在中國美企最擔心係...

外資企業上個季度從中國撤出更多資金。中國國家外匯管理局數據顯示，中國第三季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元，首9個月下降127億美元，反映外國投資者從中國直接投資項目出現淨撤資情況。「直接投資負債」指境外投資者持有中國企業的直接投資債權。

外媒報道，中國的外商投資在過去3年持續下滑，歸咎於地緣政治緊張局勢、對中國的悲觀情緒以及來自中國國內企業在汽車等行業的更激烈競爭。如果下降趨勢在今年餘下時間繼續，年度的對華外商直接投資(FDI)有可能創下至少自1990年有紀錄以來首次淨流出。

報道又引述上海美國商會主席安高博(Allan Gabor)表示，特朗普再度當選美國總統，貿易戰擴大、中美關係惡化的前景可能會進一步打壓投資，而「地緣政治緊張局勢」是該商會成員最擔心的問題。這個背景下，規劃大型投資變得困難，不過很多成員仍有進行中小規模的投資。

相比之下，中國對外投資一直大幅增長。國家外匯管理局初步數據，第三季度中國企業增加海外資產約340億美元，今年以來流出總額達到1,430億美元，是同期有紀錄以來第三高。