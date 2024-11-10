m18講場：Jollibee逆市在港擴張 Chris局長到場慶賀

菲律賓連鎖餐飲集團Jollibee Foods Corporation(快樂蜂)早前收購香港點心品牌添好運餘下股權，全資公司再增一員。喺香港餐飲業叫苦連天之際，該集團在港版圖逆市擴張，就連財經事務及庫務局局長許正宇(Chris局長)周日(10日)放假，都不忘抽空到場賀一賀老友！

添好運新店喺尖沙咀商場K11 Artmall，Chris局長就話，Jollibee集團對添好運業務進一步拓展，體現咗對香港嘅信心同支持，亦進一步鞏固咗香港作為世界級美食之都嘅地位。

佢仲話，添好運嘅成功，不僅是企業嘅成功，更係承載住香港創業精神。呢個品牌由香港發迹，成為香港點心及飲食文化的全球標誌。

快樂蜂集團同時引進新加坡咖啡品牌Common Man Coffee Roasters，喺同一商場開鋪。據了解，喺該品牌首次進軍香港。

千祈唔好睇少呢隻蜜蜂仔，根據2024年福布斯菲律賓富豪榜，快樂蜂集團主席兼創辦人陳覺中(陳生)及其家族靠住呢隻蜜蜂仔，排名第6，較2年前升一位，身家亦增長11.53%，達到29億美元(約226.2億港元)。

集團逆市「添食」唔出奇，雖則今年3月Chris局長先同陳生齊齊食炸雞，但財庫局高調地因為餐廳開業發文就有啲罕見，唔知今次兩位有無順便嘆茶、嘆咖啡，傾下其他嘢呢？