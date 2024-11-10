碧桂園：年末保交房非常有挑戰 加強與地方政府溝通
2024年11月10日 17:12
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內地9月底提出「促進房地產市場止跌回穩」，一系列房地產利好政策出台。財困的內地房地產發展商碧桂園(02007)日前召開每月管理會議，集團董事會主席楊惠妍表示，行業政策持續向好，而且多部委聯合推出政策組合拳，顯著提振了市場信心。同時坦言臨近年末，公司面臨的保交房任務仍然非常有挑戰性。接下來的兩個月，保交房時間緊、任務重，籲各區域一定要做好相關工作的準備和安排。
她指出，公司要積極響應政策號召，加強與地方政府的良好溝通，做好保交房和有效銷售。
集團總裁莫斌補充，堅持品質是集團應該堅守的責任，公司的保交房工作，一定要嚴格做好質量監控，保質、保量、保安全，收樓的過程中還要做好服務，全面提升業主的滿意度。
另外，楊氏提到，短期內，公司首要任務就是切實落實保交房；中期則是要保主體，強調只有主體健康，公司才能有業務、有團隊，從而有未來。長期來看，房地產仍然是一個規模龐大的市場，公司仍然有機會在其中找到自己的位置，繼續服務社會。
月初有2名公司董事跳船，她又借機會鼓勵員工要有信心，公司一定能順利渡過當前的難關，實現更加健康、可持續的發展。目前情況下，企業對人才首要的希望和要求是「人品」，其次是「企業的認同」，第三是要有足夠的努力和能力，「既選擇遠行，當風雨兼程。希望選擇留下來的同事，都認同公司的價值觀，相信公司的未來發展，與公司一起穿越風雨，共同前行」。