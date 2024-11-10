碧桂園：年末保交房非常有挑戰　加強與地方政府溝通

她指出，公司要積極響應政策號召，加強與地方政府的良好溝通，做好保交房和有效銷售。

集團總裁莫斌補充，堅持品質是集團應該堅守的責任，公司的保交房工作，一定要嚴格做好質量監控，保質、保量、保安全，收樓的過程中還要做好服務，全面提升業主的滿意度。

另外，楊氏提到，短期內，公司首要任務就是切實落實保交房；中期則是要保主體，強調只有主體健康，公司才能有業務、有團隊，從而有未來。長期來看，房地產仍然是一個規模龐大的市場，公司仍然有機會在其中找到自己的位置，繼續服務社會。

月初有2名公司董事跳船，她又借機會鼓勵員工要有信心，公司一定能順利渡過當前的難關，實現更加健康、可持續的發展。目前情況下，企業對人才首要的希望和要求是「人品」，其次是「企業的認同」，第三是要有足夠的努力和能力，「既選擇遠行，當風雨兼程。希望選擇留下來的同事，都認同公司的價值觀，相信公司的未來發展，與公司一起穿越風雨，共同前行」。