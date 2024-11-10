中證監會議：完善便利外資　強化與國際市場交流

中國證監會國際顧問委員會在上海召開第21次會議，會議主題為「進一步擴大高水準雙向開放，全面深化資本市場改革，更好地服務中國式現代化」。與會代表圍繞「全球大變局下中國資本市場發展面臨的機會與挑戰」和「如何進一步完善中國資本市場基礎制度和監管體系，更好促進新質生產力發展，服務經濟高品質發展」，以及「如何穩健有序推進中國資本市場高水準制度型雙向開放，更能吸引外資長期投資中國」等三個議題進行了廣泛深入的交流與研討。

顧委會副主席史美倫等16名顧委會委員和特邀嘉賓，以及中證監主席吳清、副主席李明等人齊齊出席是次會議，且來自中央金融辦、國務院辦公廳、中國人民銀行、國家金融監理總局等單位有關代表，及中證監機關相關司局、派出機構和會管單位的負責人亦參加了會議。

委員們認為，過去一年來，中國資本市場在強監管、防風險、促進高品質發展等方面做了大量工作，為促進中國經濟高品質發展、助力新質生產力發展發揮了積極作用。委員們高度關注中國政府近期的一攬子增量政策措施和存量政策的優化，認為相關政策舉措意義重大、令人鼓舞，有利於進一步增強經濟發展的韌性，改善國際市場對中國經濟前景的預期，提振國內外投資人對A股市場投資價值的信心，推動資本市場回升向好。

委員們也高度評價中國資本市場高水準對外開放取得的正面進展與成果，建議進一步完善高水準制度型雙向開放的規則與制度，完善便利外資投資中國的措施，增強政策制定的穩定性與透明度，強化與國際市場投資者的溝通與交流。

此外，委員們也就如何進一步深化中國資本市場改革創新、發揮資本市場在支撐科技創新方面的作用；如何進一步健全投融資相協調的資本市場功能，促進退休金等長期資本與資本市場良性互動；如何著力提升上市公司投資價值，提升上市公司品質、股東回報與公司治理水準；如何夯實資本市場基礎制度，增強資本市場的內在穩定性；如何培養壯大創投、私募股權投資等耐心資本，深化綠色金融永續發展等面向提出了諮詢意見與工作建議。