長飛光纖光纜擬購意大利激光機公司

於上述奔騰激光轉讓事項、Cutlite轉讓事項及Cutlite認購事項完成後，長飛光纖光纜及╱或通過其指定附屬公司將持有奔騰激光共計59.1837%的股權及Cutlite共計70.0604%的股權，故奔騰激光及Cutlite(統稱「目標公司」)各自將成為長飛光纖光纜的非全資附屬公司。

該企表示，奔騰激光及Cutlite在國內外均有較高的品牌知名度、完善的銷售渠道、穩定的客戶資源。奔騰激光及Cutlite均擁有領先的市場份額及激光裝備技術水平，能與該公司相關業務在產品與技術研發方面實現優勢互補。

El.En.是全球領先的激光技術公司，總部位於意大利佛羅倫薩。Ot-Las為奔騰激光及Cutlite的控股公司，主要從事設計及製造用於切割、打標及雕刻的激光機，並一直為企業客戶提供高度專業化及定制化的產品，專為滿足客戶的各種生產需求而設計。產品應用領域包括皮革及紡織品加工、熱成型製品生產、大理石雕刻、陶瓷裝飾、食品打標和包裝等。El.En. 為Ot-Las的控股股東。