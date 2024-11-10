順豐通過聯交所上市聆訊　A股市值2163億人幣

事實上，早在今年5月底，順豐控股來港上市的計劃已獲中國證監會「開綠燈」，取得上市備案通知書，准發行不超過約6.25億股股份。該公司指，來港上市，是為進一步推進國際化戰略、建立海外股權融資平台、完善國際品牌形象、提高綜合競爭力。

其A股上周五(8日)收市報44.92元，市值達2,163.43億元人民幣(下同)。截至今年9月底止第三季，盈利28.1億元，按年增長34.59%，每股基本盈利0.59元；收入按年升12.07%至724.51億元。

是次集資所得約45%將用於加強國際及跨境物流能力；約35%提升及完善在中國的物流網絡及服務；約10%研發先進技術及數碼化解決方案；餘下10%將用作營運資金及一般企業用途。