騰訊有份！數碼零售公司多點數智闖關

數碼零售方案及SaaS平台公司多點數智通過香港聯交所上市聆訊。瑞銀、招銀國際及招商證券國際為聯席保薦人。

據更新後初步招股文件，該公司今年上半年虧損2.34億元人民幣(下同)，較去年同期虧損5.12億元有所收窄；收入按年增長22.92%至9.39億元。若以非國際財務報告準則計，撇除以權益結算的以股份為基礎的付款開支、金融工具公允價值變動等，來自持續經營業務的經調整虧損為5,638.6萬元，較去年同期的經調整虧損1.43億元收窄。

該公司於7月初已獲得中國證監會批出的上市備案，准發行最多8,609.36萬股境外上市普通股。是次集資所得將用於開發新應用程式及新服務模塊；人才招聘；戰略合作、投資及收購；擴大銷售網絡及加強品牌聲譽；以及用於營運資金及一般企業用途。