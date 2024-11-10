中原(工商舖)：10月商舖租務成交金額按月增3成

據中原(工商舖)統計，本港商舖市場10月份共錄得約323宗租賃成交，涉及成交金額約3,091萬港元，金額按月大增近3成。該行預期，近年興起的雙十一購物節熱潮席捲全港，有效刺激市民消費意欲，加上12月聖誕及新年檔期為傳統消費旺季，相信未來兩個月不少零售商會把握租舖機會，趁低吸納優質商舖作據點。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，10月錄得的租務成交，較9月約271宗上升約19.2%，按年則微跌約4.2%；成交金額則按月升約29.5%，按年則跌約16.9%。若以舖位成交面積計，10月涉及的租務成交樓面約46.8萬方呎，較9月的34.4萬方呎，按月多出約36%，按年則輕微下跌約8%。

何又指，內地零售及飲食品牌繼續進軍香港，近月市場錄得多宗矚目租務成交，其中內地龍頭網購品牌淘寶預租核心商場舖位，進駐尖沙咀廣東道中港城商場2樓全層，舖位面積約4萬方呎，月租約50萬元，料作家具體驗店使用。

外，個別核心區舖位亦錄得租金上升個案，銅鑼灣羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1,184方呎，新近獲內地無人機承租，月租約40萬元，較舊租客首飾店月租約30萬元，上升約33%。

10月舖租市場表現活躍，內地多家知名品牌皆積極落戶本港市場，同時，不少零售及餐飲行業的租客都希望盡快落實租務，以迎接聖誕及新年檔期的消費旺季。