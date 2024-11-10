減息刺激有限？周末新盤成交61宗　按周回落近三成

減息後首個周末，一手交投未見突出，於周六及周日(9及10日)暫錄約61宗成交，按周回落近三成。近期頻頻推出優惠的元朗項目期內售出11伙，共涉逾5,026萬元。

●元朗洪水橋滙都I兩日錄11宗成交

●日出康城PARK SEASONS單日沽10伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周日(10日)展開新一輪銷售。發展商指，單日沽10伙。包括7伙1房及3伙2房單位，當中有一組大手客斥資約1,395.7萬元購入3伙1房戶。是日買家以將軍澳，九龍東年輕分支家庭客為主，看好本港銀行跟隨美國再度減息，供樓負擔減輕而加快入市。整個SEASONS系列項目自今年3月開售至今，已累售929伙。

●元朗站The YOHO Hub II連售3伙

●沙田星凱‧堤岸一房售689萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，銷售進入最後倒數階段，周日(10日)售出一伙一房單位。營銷策劃總監楊聰永指，最新售出3座46樓F室，實用面積346方呎，成交價689.6萬元，呎價19,931元。他補充，樓盤於8日內售出7伙，由開售至今累售1,247伙，佔全盤1,335伙逾93%。

●屯門青山灣意嵐開放式戶呎售約11,248元

旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(10日)售出兩伙開放式單位，包括3座16樓M室，實用面積306方呎，成交價344.2萬元，呎價約11,248元。

●啟德海灣第1期兩房連儲物室呎售約17,760元

●屯門NOVO LAND第3B期兩房售494萬

●石硤尾緹外連車位1.8億元沽

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相鄰戶售1.7億

●油塘蔚藍東岸兩房818萬元重售

●黃竹坑站揚海三房單位年內連撻兩次