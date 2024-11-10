減息刺激有限？周末新盤成交61宗 按周回落近三成
2024年11月10日 21:32
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減息後首個周末，一手交投未見突出，於周六及周日(9及10日)暫錄約61宗成交，按周回落近三成。近期頻頻推出優惠的元朗項目期內售出11伙，共涉逾5,026萬元。
●元朗洪水橋滙都I兩日錄11宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，於周六及周日(10及11日)錄得11宗成交，為期內銷售量最多的一手樓盤，總成交金額逾5,026萬元。項目最新售出的單位全屬兩房戶型，成交價由440.08萬至546.84萬元，呎價約10,002至12,234元。當中，1座12樓B07室頂層連天台戶，為實用面積447方呎的兩房戶，另連374方呎天台，最新以546.84萬元售出，呎價約12,234元。
●日出康城PARK SEASONS單日沽10伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周日(10日)展開新一輪銷售。發展商指，單日沽10伙。包括7伙1房及3伙2房單位，當中有一組大手客斥資約1,395.7萬元購入3伙1房戶。是日買家以將軍澳，九龍東年輕分支家庭客為主，看好本港銀行跟隨美國再度減息，供樓負擔減輕而加快入市。整個SEASONS系列項目自今年3月開售至今，已累售929伙。
●元朗站The YOHO Hub II連售3伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周日(10日)售出3伙，成交價介乎782.21萬至1,242.74萬元，總成交金額逾2,937.71萬元。當中，售價最高為6座52樓F室，為實用面積747方呎，三房連梗廚間隔，成交呎價約16,636元。
●沙田星凱‧堤岸一房售689萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，銷售進入最後倒數階段，周日(10日)售出一伙一房單位。營銷策劃總監楊聰永指，最新售出3座46樓F室，實用面積346方呎，成交價689.6萬元，呎價19,931元。他補充，樓盤於8日內售出7伙，由開售至今累售1,247伙，佔全盤1,335伙逾93%。
●屯門青山灣意嵐開放式戶呎售約11,248元
旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(10日)售出兩伙開放式單位，包括3座16樓M室，實用面積306方呎，成交價344.2萬元，呎價約11,248元。
●啟德海灣第1期兩房連儲物室呎售約17,760元
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，新近錄得2A座6樓D室的成交，單位實用面積534方呎，屬兩房連儲物室間隔，以948.4萬元售出，呎價約17,760元。項目於周六及周日(9,10日)在展覽廳舉行會所活動體驗日，讓準買家及參觀人士親身感受未來屋苑會所配套，反應踴躍。
●屯門NOVO LAND第3B期兩房售494萬
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(10日)以494.86萬元售出Fiskars 第2A座的20樓J室，實用面積400方呎，屬兩房間隔，呎價約12,372元。
●石硤尾緹外連車位1.8億元沽
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周六(9日)售出第6座1樓A室分層單位，實用面積3,787方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連同1個車位以1.8億元成交，呎價約47,531元。資料顯示，買家可享樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉約765萬元。同時，若買家如期完成交易，可獲發展商提供500萬元家具津貼現金回贈。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相鄰戶售1.7億
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周六(9日)以近1.74億元售出兩伙相鄰單位，為2座20樓A及B室，總實用面積3,740方呎，連同兩個車位成交價1.738億元，呎價約46,471元。資料顯示，上述物業成交期為360日，享先住後付優惠，及4.25%的代繳從價印花稅優惠。
●油塘蔚藍東岸兩房818萬元重售
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周六(9日)以818萬元重新售出5座29樓G室，為實用面積450方呎的兩房單位，呎價約18,178元。資料顯示，該單位原本在今年3月以820.83萬元售出，意味做價在8個月內下跌約0.3%或28,300元。
●黃竹坑站揚海三房單位年內連撻兩次
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，錄得有三房單位於年內連撻兩次。上述為第2A座26樓A室，為實用面積955方呎，屬三房一套連儲物室間隔，最早於2021年9月樓市正值高峰期間以3,633.84萬元售出，當年呎價約38,051元，惟買賣在今年1月22日顯示已終止。發展商於其後於1月26日以3,357萬元將單位重新售出，呎價回落至約35,152元。不過，最新交易都已在上周五(8日)告吹。