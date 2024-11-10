藍籌屋苑劈價吸客　太古城兩房累減142萬終沽出

藍籌屋苑繼續要劈價吸客，鰂魚涌太古城兩房單位，年初至今累減142萬元，終以808萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城興安閣中層C室，實用面積約606方呎，兩房間隔，今年1月放盤叫價約950萬元，累減至近期約830萬元，準買家睇樓比較多個單位後，終以808萬元購入，累減約142萬元，呎價約13,333元。

●中原沈興和指，西營盤廣豐臺2座高層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價750萬元，最新以680萬元沽出，累減70萬元或約9%，呎價約15,777元，新買家為同區換樓客。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園C座中層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望樓景，以423萬元成交，呎價約11,280元，原業主於1995年以約170.8萬元購入。

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘碧華花園4座中層B室，套四房連工人套房間隔，實用面積約1,607方呎，叫價2,250萬元放盤，近期獲買家洽詢，議價後以2,230萬元連車位沽出，呎價約13,877元，原業主持貨約11年帳蝕398萬元，貶值約15.1%。

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新界區

●中原蔡偉明指，青衣11月累錄近20宗二手買賣，居屋宏福花園1座極高層B室，實用面積約598方呎，兩房間隔，享海景，叫價770萬元，累減95萬元，同區換樓客於已補價自由市場以675萬元購入，呎價約11,88元，原業主持貨約7年，帳面蝕85萬元，貶值約11%。

●中原鍾宏遠表示，屯門大興花園2期9座中層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，早前叫價390萬元，新近獲區內公屋分支家庭上車客議價至380萬元承接，呎價約8,501元，原業主於2023年1月以419萬元買入，持貨1年多帳面蝕39萬元，貶值約9.3%。

●祥益古文彬稱，日前屯門居屋兆康苑R座高層6室，實用面積約431方呎，兩房間隔，單位附設裝修，新買家因屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，獲減價24萬元，決定於已補價自由市場以346萬元購入自用，呎價約8,028元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋翠寧花園2座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，日前獲區內客垂青，新買家為白居二中籤者，獲累積減價達67萬元，未補價第二市場以383萬元即睇即買，呎價約6,470元。

●祥益盤嘉茵指，屯門新屯門中心2座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，新買家為區內客，為方便搬遷及熟悉區內環境，加上考慮到單位有裝修，決定以387萬元購入上址自住，呎價約8,77元，原業主於2017年以約468萬元購入，轉手帳面虧蝕約81萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門寶怡花園3座低層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修，加上原業主增加議幅，由放盤至今累積減價達85萬元，上述買家決定以395萬元購入自用，呎價約8,229元。

●祥益袁思賢指，屯門安麗大廈高層A室，實用面積約249方呎，外區客見單位有裝修，決定以198萬元購入上址作自住或投資之用，呎價約7,952元，原業主於2019年以約330萬元購入，帳面虧損約132萬元，貶值約40%。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑O座高層6室，實用面積約426方呎，一房間隔，新買家為區內白居二，表示熟悉該區環境，原業主已移民，想早日售出物業，累減20萬元，未補價第二市場以265萬元成交，呎價約6,221元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水皇府山7座高層B室，實用面積約616方呎，三房間隔，望市景，新買家為區內換樓客，原業主叫價828萬元放售，議價後以720萬元成交，呎價約11,688元，原業主於2014年以約580萬元買入。

●中原陳志明表示，沙田第一城11暫錄約7宗買賣，該盤26座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，最新成交價443.8萬元，呎價約13,72元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山薈朗2座低層A2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，放盤約半年，叫價305萬元，獲買家以280萬元承接，減幅約8.2%，呎價約12,670元，原業主於2020年6月以408萬元購入，持貨約4年帳蝕128萬元，貶值約31%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山錦英苑B座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，放盤約1個月，叫價470萬元，減5萬元，已補價自由市場獲買家以465萬元承接，呎價約7,209元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，西沙帝琴灣凱弘居1座頂層戶，實用面積約1,108方呎，三房間隔，放盤約15個月，叫價1,550萬元，成交價970萬元，減幅約37.4%，累減580萬元，呎價約8,755元。