本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年11月11日 07:00
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2024/11/11
●裕元集團(00551)●3季業績
●日清食品(01475)●3季業績
●騰訊音樂-SW(01698)●1季業績
●寶勝國際(03813)●3季業績
●昌利控股(08098)●中期業績
●熒德控股(08535)●中期業績
●零跑汽車H(09863)●1季業績
●諾誠健華(09969)●3季業績
2024/11/12
●偉易達集團(00303)●中期業績
●越南製造(00422)●3季業績
●上海實業環境(00807)●3季業績
●澳博控股(00880)●1季業績
●興勝創建(00896)●中期業績
●美亨實業(01897)●中期業績
●陽光油砂(02012)●3季業績
●正大企業國際(03839)●3季業績
●百濟神州(06160)●3季業績
●高鑫零售(06808)●中期業績
●朗華國際集團(08026)●中期業績
●麥迪森控股(08057)●中期業績
●修身堂(08200)●中期業績
●大唐黃金(08299)●中期業績
●再鼎醫藥(09688)●3季業績
2024/11/13
●阿里健康(00241)●中期業績
●騰訊控股(00700)●3季業績
●津上機床中國(01651)●中期業績
●新秀麗(01910)●3季業績
●譚仔國際(02217)●中期業績
●上海青浦消防H(08115)●3季業績
●國恩控股(08121)●中期業績
●京東集團-SW(09618)●1季業績
●法拉帝(09638)●3季業績
●網易-S(09999)●1季業績
●騰訊控股-R(80700)●3季業績
●京東集團-SWR(89618)●1季業績
2024/11/14
●吉利汽車(00175)●3季業績
●莎莎國際(00178)●中期業績
●德永佳集團(00321)●中期業績
●東方表行(00398)●中期業績
●謝瑞麟(00417)●中期業績
●聯想集團(00992)●中期業績
●沿海家園(01124)●中期業績
●南戈壁(01878)●3季業績
●中國黃金國際(02099)●3季業績
●京東物流(02618)●1季業績
●金融壹賬通(06638)●3季業績
●宏海控股集團(08020)●中期業績
●天時資源(08028)●中期業績
●北亞策略(08080)●中期業績
●金匯教育集團(08160)●中期業績
●浩柏國際(08431)●中期業績
●佰悅集團(08545)●中期業績
●納尼亞集團(08607)●3季業績
●嗶哩嗶哩-SW(09626)●3季業績
●安能物流(09956)●1季業績
●阿里巴巴-W(09988)●中期業績
●吉利汽車-R(80175)●3季業績
●聯想集團-R(80992)●中期業績
●阿里巴巴-WR(89988)●中期業績
2024/11/15
●利記控股(00637)●中期業績
●石藥集團(01093)●3季業績
●超智能控股(01402)●中期業績
●亞洲實業集團(01737)●中期業績
●匯量科技(01860)●3季業績
●高萌科技(08065)●中期業績
●英馬斯集團(08136)●中期業績
●金慧科技(08295)●中期業績
●萬成環球控股(08309)●中期業績
●新威工程集團(08616)●中期業績
●萬國數據-SW(09698)●3季業績
●攜程集團-S(09961)●1季業績