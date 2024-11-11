本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年11月11日 07:00
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    2024/11/11
    ●裕元集團(00551)●3季業績
    ●日清食品(01475)●3季業績
    ●騰訊音樂-SW(01698)●1季業績
    ●寶勝國際(03813)●3季業績
    ●昌利控股(08098)●中期業績
    ●熒德控股(08535)●中期業績
    ●零跑汽車H(09863)●1季業績
    ●諾誠健華(09969)●3季業績
    2024/11/12
    ●偉易達集團(00303)●中期業績
    ●越南製造(00422)●3季業績
    ●上海實業環境(00807)●3季業績
    ●澳博控股(00880)●1季業績
    ●興勝創建(00896)●中期業績
    ●美亨實業(01897)●中期業績
    ●陽光油砂(02012)●3季業績
    ●正大企業國際(03839)●3季業績
    ●百濟神州(06160)●3季業績
    ●高鑫零售(06808)●中期業績
    ●朗華國際集團(08026)●中期業績
    ●麥迪森控股(08057)●中期業績
    ●修身堂(08200)●中期業績
    ●大唐黃金(08299)●中期業績
    ●再鼎醫藥(09688)●3季業績
    2024/11/13
    ●阿里健康(00241)●中期業績
    ●騰訊控股(00700)●3季業績
    ●津上機床中國(01651)●中期業績
    ●新秀麗(01910)●3季業績
    ●譚仔國際(02217)●中期業績
    ●上海青浦消防H(08115)●3季業績
    ●國恩控股(08121)●中期業績
    ●京東集團-SW(09618)●1季業績
    ●法拉帝(09638)●3季業績
    ●網易-S(09999)●1季業績
    ●騰訊控股-R(80700)●3季業績
    ●京東集團-SWR(89618)●1季業績
    2024/11/14
    ●吉利汽車(00175)●3季業績
    ●莎莎國際(00178)●中期業績
    ●德永佳集團(00321)●中期業績
    ●東方表行(00398)●中期業績
    ●謝瑞麟(00417)●中期業績
    ●聯想集團(00992)●中期業績
    ●沿海家園(01124)●中期業績
    ●南戈壁(01878)●3季業績
    ●中國黃金國際(02099)●3季業績
    ●京東物流(02618)●1季業績
    ●金融壹賬通(06638)●3季業績
    ●宏海控股集團(08020)●中期業績
    ●天時資源(08028)●中期業績
    ●北亞策略(08080)●中期業績
    ●金匯教育集團(08160)●中期業績
    ●浩柏國際(08431)●中期業績
    ●佰悅集團(08545)●中期業績
    ●納尼亞集團(08607)●3季業績
    ●嗶哩嗶哩-SW(09626)●3季業績
    ●安能物流(09956)●1季業績
    ●阿里巴巴-W(09988)●中期業績
    ●吉利汽車-R(80175)●3季業績
    ●聯想集團-R(80992)●中期業績
    ●阿里巴巴-WR(89988)●中期業績
    2024/11/15
    ●利記控股(00637)●中期業績
    ●石藥集團(01093)●3季業績
    ●超智能控股(01402)●中期業績
    ●亞洲實業集團(01737)●中期業績
    ●匯量科技(01860)●3季業績
    ●高萌科技(08065)●中期業績
    ●英馬斯集團(08136)●中期業績
    ●金慧科技(08295)●中期業績
    ●萬成環球控股(08309)●中期業績
    ●新威工程集團(08616)●中期業績
    ●萬國數據-SW(09698)●3季業績
    ●攜程集團-S(09961)●1季業績