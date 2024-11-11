港投公司：料年底投資組合資金至少3億　明年首季投資

香港投資管理公司(簡稱港投公司)公布，隨着新資本投資者入境計劃(CIES)個案審批及資金陸續到位，預計截至今年12月底，到帳並配置於由其成立及管理的「投資組合」的資金最少3億元，並將在明年首季啟動投資。

港投公司將選定2至4名基金經理為「投資組合」作出投資，而合資格基金經理如具備7項條件將獲優先考慮，包括1）以香港為總部，並有清晰而具體的業務擴展方案，以展示對香港長遠發展的承諾；2）管理和決策人員包括但不限於行政總裁、財務總監和營運總監(或相等職位的人員)以香港為長駐地和基地，並有超過半數的員工為香港居民；3）投資團隊全體成員持有香港證監會第9類受規管活動(提供資產管理)的牌照；4）成立至少5年；5）資產管理規模不少於2億元；6）具備成功籌集機構投資者資金及創投的經驗；7）承諾確保被投企業對香港未來的發展有具體的貢獻方案。

同時亦定明投資領域，有意參與的基金經理須提出最少2個能為香港科技或商用轉化帶來嶄新發展的新應用或新賽道，聚焦以香港市場為基礎進行探索和孵化；結合香港的優勢、定位和需要，並以推動科技應用的跨地域發展為長遠方向，且預計主要為處於發展階段的企業和團隊。

每支基金規模將不少於5,000萬元，在成立2年內作出投資，鎖定期7年，由2025年1月1日起計，而基金經理須就「投資組合」的進度定期匯編綜合報告，讓投資者知悉運作情況及表現。

CIES自今年3月接受申請，須投資最少3,000萬元特定資產，其中300萬元須投資於特定的「資本投資者入境計劃投資組合」。