日清食品9個月少賺7%　成立合營加強澳紐市場業務

期內，收入跌3.17%至28.62億元。香港及其他亞洲業務收入減少3.9%，由於香港消費者於日用品方面的消費流向大灣區周邊地區，抵銷亞洲其他地區的增長。中國內地業務收入減少2.7%(按當地貨幣計為下跌1.5%)，乃由於較弱的消費者情緒及人民幣兌港元貶值。

期內，綜合毛利為9.97億元，按年下跌0.83%；毛利率為34.8%，較去年同期的34%增長0.8個百分點，主要由於期內原材料及購買成本減少所致。

此外，董事會宣布，於2024年11月11日，公司與日清亞洲訂立合營協議，內容有關(其中包括)成立合營公司，而合營公司將位於澳洲新南威爾士州，由公司及日清亞洲分別擁有51%及49%。公司將以現金注資102萬澳元(相當於約523.26萬港元)予合營公司之股本，將由集團內部資源撥付。合營公司將成為公司非全資附屬公司，其業績將併入集團財務報表。合營公司將於澳洲及新西蘭主要從事即食麵、零食、穀物片及其他食品的進口及銷售。

日清食品表示，目前集團通過第三方分銷商以批發方式向澳洲及新西蘭出口及銷售即食麵，通過於當地建立據點，公司可加強在該兩個市場的市場推廣活動、強化其銷售及分銷網絡，並對集團產品的零售銷售及存貨水平維持較大控制。除集團的產品外，建議合營公司亦將銷售及分銷由日清亞洲、其附屬公司或其執照持有人生產的即食麵產品，以更好把握兩個市場亞洲人口的口味。