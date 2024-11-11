深圳擬提高住房公積金貸款上限　加大利息補貼力度

深圳公積金中心發布《關於深圳市住房公積金貸款管理規定補充規定》和《關於深圳市住房公積金利息補貼有關事項的通知》兩項文件徵求意見稿，擬提高深圳市公積金貸款最高額度，並加大對繳存職工的利息補貼力度。

根據《貸款補充規定》意見稿，職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的50萬元人民幣(下同)，提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現行的90萬元，提高至110萬元。3類購房情形最高額度可以上調一定比例。其中，購買首套住房，最高額度可以上調40%；多子女家庭購買住房，最高額度可以上調40%；購買深圳保障性住房，最高額度可以上調20%。

若職工同時符合多種上調情形，上調比例可以累加。多子女家庭購買保障性住房，最高額度可以上調60%；多子女家庭購買首套住房，最高額度可以上調80%；若同時滿足以上3種上調情形，最高額度則可以上調100%，即職工個人申請最高可貸120萬元，家庭共同申請最高可貸220萬元。

另一方面，為進一步緩解職工的還貸壓力，擬增設職工本人及其配偶提前償還公積金貸款業務。正享受公積金低息貸款的職工，如果辦理現有的「還貸提取」公積金業務後，其本人和配偶公積金帳戶仍有餘額的，還可以申請「提前償還公積金貸款」業務，將餘額提前償還公積金貸款，每年可辦理一次。

至於《利息補貼通知》擬提高利息補貼標準，其中累計繳存1年或以上至5年以下，補貼標準將由歷年結息總額的5%，提高至10%；累計繳存5年或以上至10年以下，補貼標準將由歷年結息總額的8%，提高至15%；累計繳存10年或以上，補貼標準由歷年結息總額的12%，提高至20%。