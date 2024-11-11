大摩：中國通縮憂慮拖累股市市值及成交　解困睇3大關鍵

摩根士丹利表示，中國股票市場雖然仍是全球第二大市場，但近年市值及成交都呈現縮減趨勢，外資參與度自2020年以來不斷下滑，對中資股構成挑戰，基於自2021年以來，中資股整體表現一直落後大市及整體新興市場，全球被動式資金配置轉向撇除中國的基準指數。

基於中國持續存在通縮憂慮，大摩預期，中資股總市值規模的複合年均增長率將放慢至4.9%，2027年僅達19.1萬億美元，大幅低於2018年時估計的27.3萬億美元。

大摩指出，自2020年以來，A股、港股及美國預託證券(ADR)市場的複合年均增長率分別為負5%、負12%及負19%，然而日本及印度等其他亞洲市場卻不斷增長。至於成交，A股市場日均成交量與5年前基本持平，港股日均成交則一直下降，自2020年複合年均增長率為負5%。

歷史往績顯示，股市的盈利增長與名義國內生產總值(GDP)增長有高度關聯性，如果目前的通縮持續，2028至2030年MSCI中國指數的股本回報率將徘徊於11%，意味較整體新興市場折讓約9%，且悲觀情景下，回報率有潛在下行至7%的可能，屆時折讓幅度將達20%。

大摩指，無論是基礎情景，還是悲觀情景，企業的利潤率都會因需求低迷而受擠壓，導致價格競爭，同時企業將努力採取自救策略，如積極削減成本，並試圖透過回購、派息等方式提高股東回報，不過當整體盈利增長放緩時，企業將積極去槓桿，特別是在中國陷入長期通縮的悲觀情況下。

該行指，中國股市有走出萎縮的軌道，股東回報是市值持續增長的關鍵。如果政策能迅速扭轉回前通縮的趨勢，推動企業盈利重回上升軌，同時透過放鬆管制及適合地執行法律，培養企業家精神，加上持續推動資本市場改革，提高公司管治水平及股東回報，將有利率中國股市的市值持續擴張。