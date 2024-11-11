調查：57%港人承擔着對父母財務責任

宏利投資管理的最新研究顯示，港人在平衡家庭財務責任與個人退休規劃方面面臨挑戰，81%港人將家庭需求置於自身需求之上，這趨勢與亞洲其他地區一致。

研究顯示，57%的香港人承擔着對父母的財務責任，略高於需承擔子女責任的比例(55%)。基於這種強烈的責任感，超過50%對年長家庭成員負有財務責任的人表示，照顧年長親屬是個財務負擔，這一比例是亞洲區內第二高。這也促使人們渴望通過投資來實現更好的平衡。

儘管面臨這些壓力，需要負責年長親屬財務責任的港人中，有44%從未與他人討論這些責任，這一比例在各市場中位居前列。此外，當中僅有2%的人曾尋求專業財務建議，同時有69%的港人表示，他們在退休財務方面基本上是自行處理，幾乎沒有專業指導。大部分受訪者更認為財務規劃顧問未必能理解他們的需求，凸顯人們未能理解專業建議或許能有效減輕他們的憂慮。

宏利投資管理亞洲養老金負責人邱鎧平表示，香港人對家庭照顧許下承諾同時，也必須重視個人的財務健康。平衡個人退休規劃與家庭責任並不意味着其中一方必須被犧牲。市場上有許多資源可以幫助平衡兩者，例如互惠基金、定期儲蓄計劃、強積金自願性供款、其他投資產品以及退休保險等。

調查顯示，與亞洲區內其他地區相比，香港人更傾向於在投資組合中持有現金，這種現象在單身人士以及沒有子女的已婚人士中特別明顯。沒有子女的單身人士平均將53%的資產配置於現金或定期存款，遠高於亞洲區內的平均比例(44%)。另一方面，沒有子女的已婚人士則將49%的資金配置於現金，仍高於亞洲平均比例(45%)。

對於擁有子女的港人來說，配置於現金的比例略為較低，顯示傾向多元化的分布。擁有子女的已婚人士將42%的資產配置於現金，較沒有子女的已婚人士(49%)為低。有子女的單身人士持有33%的現金，反映出更多元化的投資取態。

邱鎧平補充，雖然現金能幫助保存退休儲蓄並支付日常開支，但它可能無法跑贏通脹，從而限制了長期財富增值的潛力。由於香港人對投資資產的配置比例較低，他們有機會通過多元化投資組合，快速提升財務安全，包括配置於提供穩定收入的收益型金融產品。採取主動部署如與家人和專業財務顧問進行開放式討論財務責任和退休計劃，也可以考慮利用強積金計劃中的可扣稅自願性供款(TVC)計劃，為退休儲蓄創建一個獨立的投資組合，以補充其強積金儲備。

這項研究取自宏利投資管理「不一樣的亞洲退休系列」，旨在探討香港特別行政區、印尼、中國、馬來西亞、新加坡和台灣地區六個市場人士的退休準備情況。