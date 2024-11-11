減息後累跌多月大屋苑估價反彈　呢幾個升幅較大...

香港跟隨美國減息後，市場交投明顯好轉，銀行估價止跌回升。20個大型二手屋苑單位，過去一個月佔八成的估價報升，當中更有4個項目反彈幅度達4%或以上，並以牛頭角得寶花園及將軍澳新都城單位表現最好，估價按月錄約4.7%及約4.2%的增長。

據滙豐銀行網上資料，東網統計的上述屋苑，佔16個估價錄得按月升幅，數量為約一年半最多。事實上，今年9月減息前市況持續低迷，而再對上一月的統計，當時佔多達15個屋苑估價下挫，反映最新估價走勢已幾近全面反彈。

得寶花園為過去一個月估值升幅最大屋苑，該盤A座高層單位，實用面積約282方呎，估價由10月初約381萬港元，按月上升約18萬元，本月初報約399萬元，終止連續5個月下跌的頹勢。香港置業陳子麟表示，屋苑11月暫未聞錄得二手買賣，市場現時約有40個買賣放盤，叫價約300萬元起。

其次是將軍澳新都城，項目2期低層單位，實用面積約538方呎，最新估價約671萬元，較一個月前約644萬元，按月增加約27萬元。

至於荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，最新估價分別錄約4.1%及約4%的按月增長。其中，美孚新邨3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，單位估值按月上升約34萬元，最新報約860萬元。

其餘估價上升屋苑包括奧運站維港灣、長沙灣宇晴軒、鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及牛頭角淘大花園等，按月升幅介乎約0.4至3.8%不等。

另外，仍然有3個屋苑估價向下，包括沙田中心、沙田第一城及將軍澳蔚藍灣畔，按月跌幅約0.2至3%，並全數跌至有統計以來約5年半最低。跌幅最大為沙田中心，該盤佳寧大廈低層戶，實用面積約301方呎，估價由394萬元，跌至最新約382萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，減息後樓市好轉，上月成交大增，銀行從事按揭業務，調升估價不難理解。他續稱，政府早前推出救市措施，配合減息周期，相信今季樓價將錄約3%增長。