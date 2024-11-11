越秀交通基建：派息比率維持50至60%　暫未有「出海」目標

越秀交通基建執行董事、副總經理潘勇強稱，現時河南越秀平臨高速公路一年收入約5億元，淨利潤約1億元，又稱公司至今在中部地區(即湖南、湖北、河南)及核心地區廣東省各有業務，兩地資產比重相差不遠。

他強調，越秀交通基建是基建資產管理公司而非直接投資基建，故表現往往跟隨宏觀環境變化而行，至於公司收購相關高速公路，因看到中央早年出台「中部崛起」的戰略計劃，認為政策有利內地中部這類人口勞動力大省轉型。

另資本經營部業務總監劉春利補充，上述併購資金來源是自有資金、並無跟銀行貸款，故不會因此衍生槓桿和額外費用。

被問到公司會否響應人行發布的股票回購增持再貸款，潘稱由於他們屬紅籌公司，不是A+H股，不過他們都想做好市值管理，由每股盈利、派息上做好工作。他又稱，越秀交通基建派息比率維持在50至60%，暫未有「出海」目標，會視乎人民幣匯價走勢再作打算。