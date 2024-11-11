金管局等投資Actis亞洲氣候轉型基金　料年內完成首個項目

香港金管局宣布，聯同亞洲開發銀行（亞開行）、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）和國際金融公司（IFC），共同投資「Actis亞洲氣候轉型基金」。金管局外匯基金首席投資官(私募市場) 黃信成表示，新基金將集中投資區內再生能源基礎設施及潔淨能源方案，起始投資金額為5億美元（約39億港元）；初步目標包括一個南韓太陽能項目、東南亞的區域供冷系統等，料年內完成首個項目投資。

據悉，該投資屬外匯基金「長期投資策略」的一部分。金管局副總裁、外匯基金投資辦公室行政總裁李達志指，外匯基金早於2013年開始首個可再生能源基礎設施投資，參考過往投資表現，大部分綠色相關投資回報均滿足到原先預期，平均錄得低雙位數回報。

他強調，外匯基金的首要目標是穩定港元匯價及保本增值，因此不會主動投資本地項目或港元資產，惟不排除基金經理在投資組合中牽涉少量本地資產。

李達志解釋，是次公布投資投資計劃，是希望作為區內主要投資者，為區內綠色轉型進行一個牽頭及示範作用，以吸引更多的投資者關注氣候變化問題，同時符合金管早前定立，外匯基金投資組合在2050年達到「淨零排放」的目標；又指本次非外匯基金首次公開投資項目。