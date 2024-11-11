中國10月新增社融1.4萬億元　M2年增升至7.5%

中國央行公布初步統計，2024年首10個月社會融資規模增量累計27.06萬億元人民幣(下同)，按年新增1.4萬億元或增長5.45%。

新增人民幣貸款方面，今年首10月為16.52萬億人民幣，前額為16.02萬億人民幣。

另外，今年前10個月人民幣存款增加17.22萬億元。其中，住戶存款增加11.28萬億元，非金融企業存款減少2.84萬億元，財政存款增加1.32萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.58萬億元。10月末，外幣存款餘額8,365億美元，按年增6.6%，前10個月外幣存款增加386億美元。

中國10月份M2貨幣供應較去年同期增加7.5%，前值則為6.8%。

中國央行公布，截至今年10月末，本外幣存款餘額307.44萬億元，按年增長7%。10月底，人民幣存款餘額301.48萬億元，按年增7%。

內媒引述市場專家分析，由過去兩個月來看，M2增速累計升高1.2個百分點，主要有三個原因，其一，債市和理財資金開始向存款回流，投資者風險偏好由避險情緒主導轉向更為積極的資產配置；其二，隨着支持資本市場穩定發展兩項工具正式推出落地，商業銀行向非銀機構的融資增多，增加M2產生直接的推動作用；最後，財政支出加快，財政存款更多轉化為企業存款。