許正宇：三方向推動金融多元發展　與內地商討債券南向通擴容

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指在國際政經充滿不確定性下，香港未來的金融發展要以「金融服務高端專業化」、「拓寬國際業務網絡」，以及「深耕可持續金融機遇」3大方向，從不同角度推動金融業多元化發展，進一步加強香港作為國際金融中心的地位。

他指出，香港必須推動香港金融服務向高端專業化發展，尤其是應對全球市場日益複雜的風險和挑戰，保險相連證券(Insurance-Linked Securities, ILS)是其中一個極具潛力的領域，至今已有5宗合共超過7億美元的ILS發行，為內地和國際市場的自然災害提供保障，將繼續推動落實相關政策措施，吸引更多保險機構來港發展ILS業務，進一步提升香港在全球保險和風險管理市場中的競爭力。

就拓寬國際聯繫，他指出，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，一直在推動與內地資本市場的深度連接，將進一步完善互聯互通機制，例如積極與內地商討為「債券通」南向通適度擴容，及豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套。

他又指，同時將繼續積極拓展和深化海外網絡，包括與中東、東盟地區加強金融合作，繼續為內地企業「出海」走向全球提供金融和專業服務支持，積極發展「總部經濟」，也將加強與瑞士等不同國家和地區的金融合作，進一步鞏固香港作為全球資產管理樞紐的地位。

他對香港的金融未來充滿信心，香港將繼續連接內地與全球，並在資產管理、綠色金融和金融科技等領域推動更高質量發展。