FTX據報向幣安及趙長鵬提出訴訟索賠140億　幣安：將積極抗辯

外媒報道，已經破產的加密貨幣交易所FTX重組團隊，近期對幣安(Biannce)以及前行政總裁趙長鵬提出訴訟，尋求追回近18億美元(約140.4億港元)。FTX稱這些資金是由人稱「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)所進行的欺詐性轉移。幣安發言人回應稱，「這些主張毫無根據，我們將積極抗辯。」

在2021年7月與FTX聯合創辦人SBF達成的股票回購協議中，幣安、趙長鵬及其他幣安高層獲得這筆資金。據FTX破產重組管理團隊周日(10日)的法律文件，在這宗交易，幣安及趙長鵬把FTX國際部門約20%的股份，以及其美國實體18.4%的股份，賣回予當時的FTX行政總裁SBF。文件顯示，SBF使用FTX的交易所代幣FTT，以及幣安品牌的代幣BNB及BUSD(當時價值17.6億美元)支付回購款項。

此外，FTX重組團隊在文件中指，FTX及其姊妹交易公司Alameda Research，可能由一開始就資不抵債，至2021年初肯定已資不抵債。因此，該股份回購交易是詐欺行為。

FTX又指責趙長鵬在FTX倒閉前不久，發布一系列虛假、誤導及欺詐性推文，企圖惡意打擊競爭對手。趙長鵬在2022年11月6日發布的推文中指，幣安打算出售其當時價值約5.29億美元的FTT代幣，該消息引發大量用戶從FTX提現。