港交所：滬深港通促跨境資本流動效率　將循4方面完善機制

現時互聯互通覆蓋股票、債券、交易所買賣基金(ETF)等產品，白皮書中提到，目前兩地交易所和結算公司正在積極開展房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通的技術和市場準備工作，未來還可以進一步探索將合資格ETF的底層資產從股票拓展至更多資產類別等，預告進一步豐富產品類別、擴大目標範圍。

同時將持續完善滬深港通交易機制和配套服務，進包括參與對方市場融資融券的安排，如對現有滬深股通下的股票借貸安排進行改善，使其更加符合境外投資者的交易習慣；積極研究內地投資者在互聯互通機制下參與融資融券的可行模式，提升跨境投資組合收益及資金使用效率等。

另探索更多有助於提升投資者參與度和便利性的措施，進一步加強有針對性的投資者教育和市場推廣安排，同時探索相應的政策配套，鼓勵和支持更多有跨境資產配置需求的投資者參與滬深港通。此外，不斷完善債券通和互換通等安排，例如完善境外投資者流動性管理和風險管理工具、豐富利率匯率等衍生工具、拓展將人民幣債券作為離岸合格擔保品的機制等。

截至2024年9月底，滬深港通下合資格股票超過3,300隻，已覆蓋滬深港三地市場上市公司總市值的九成，成交規模的八成以上。過去十年，滬深港通成交活躍度穩步提升。今年首三季北向和南向交易的日均成交額分別為1,233億元人民幣和383億港元，與2014年開通首月相比，分別增長21倍和40倍，已佔到內地市場成交總額的6.7%和香港市場成交總額的16.9%。

至於中國國債期貨方面，港交所指出，在兩地監管機構的支持下，正在積極推進相關的各項準備工作，認為中國國債期貨有望與互換通形成合力，為國際投資者提供更豐富的人民幣利率風險管理工具，加強香港國際風險管理中心、離岸人民幣業務樞紐地位。